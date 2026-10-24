Le Maroc a approuvé un ensemble d'exonérations et d'avantages fiscaux au profit de la Fédération internationale de football (FIFA) et des organismes impliqués dans l'organisation de la Coupe du monde 2030, qu'il coaccueille avec l'Espagne et le Portugal, dans le cadre des préparatifs anticipés du tournoi.

Selon le journal espagnol « Sport », le projet de loi de finances du Maroc pour l'année 2027, adopté par le Parlement vendredi, prévoit un régime fiscal propre au tournoi comprenant des exonérations de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des mesures liées aux importations.

Les parties bénéficiaires englobent la FIFA et ses filiales, que leurs sièges soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc, de même que les entités et organismes liés à l'organisation du tournoi.

Les avantages ne se limitent pas aux institutions sportives, puisqu'ils comprennent des exonérations d'impôts sur certains revenus, primes et indemnités liés au tournoi, dont bénéficient les joueurs non-résidents et les personnes qui s'installent au Maroc pour travailler à l'organisation de la Coupe du monde, ainsi que les bénévoles participant aux préparatifs.

Ces mesures doivent entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2027, certaines d'entre elles restant en application jusqu'à la fin de l'année 2032, couvrant ainsi différentes phases de la préparation et de l'organisation du tournoi.

Le Maroc, l'Espagne et le Portugal accueillent la phase finale de la Coupe du monde 2030, tandis que des matches d'ouverture des sélections de l'Uruguay, de l'Argentine et du Paraguay se dérouleront dans leurs pays respectifs, pour célébrer le centenaire du lancement de la première édition du tournoi, qui avait été accueillie par l'Uruguay en 1930.

Cette démarche ne constitue pas une première dans l'histoire du Mondial, des pays hôtes, parmi lesquels l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie et le Qatar, ayant déjà adopté des avantages et des exonérations fiscales au profit de la FIFA et des parties impliquées dans l'organisation du tournoi.