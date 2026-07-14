Une défaite qui n’avait pas été concédée depuis 40 ans… Des revers historiques pour les Bleus après leur chute face à l’Espagne

L'équipe de France a manqué l'occasion d'atteindre la finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après s'être inclinée face à l'Espagne sur le score de 2-0 en demi-finale de l'édition 2026, lors d'un match qui a marqué la fin de plusieurs séries historiques pour l'équipe entraînée par Didier Deschamps.

La Roja a ainsi privé les Bleus d’une troisième finale consécutive, et s’est qualifiée pour le match décisif où elle attendra le vainqueur d’Angleterre-Argentine, tandis que la France se contentera de disputer la petite finale pour la médaille de bronze.

L’ère Deschamps à la tête des Bleus devrait s’achever après cette compétition, Zinedine Zidane étant pressenti pour lui succéder.

D’après les données Opta, les Bleus n’avaient plus perdu en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis leur défaite contre l’Allemagne (1-0) en quarts de finale de l’édition 2014, soit une série de 11 matchs sans revers dans cette phase du tournoi.

Selon Stats Foot, les Bleus n’avaient plus été éliminés en demi-finale d’un Mondial depuis leur revers 2-0 contre l’Allemagne de l’Ouest en 1986.

Selon Stats Foot, il s’agit de la plus lourde défaite de l’équipe de France dans un grand tournoi sous l’ère Deschamps et de sa première défaite par deux buts d’écart depuis l’élimination face à l’Espagne (2-0) en quarts de finale de l’Euro 2012.

Le site souligne aussi qu’il s’agit de la plus lourde défaite de l’équipe de France en phase à élimination directe d’une Coupe du monde depuis le revers 2-0 concédé face à l’Allemagne de l’Ouest en demi-finale du Mondial 1986.

Les statistiques défavorables s’accumulent : selon Stats Foot, les Bleus n’ont plus trouvé le chemin des filets en match officiel depuis leur affrontement face à la Croatie, le 20 mars 2025.

Enfin, les Bleus n’avaient plus connu la défaite dans aucune compétition depuis leur revers 4-5 face à la même Espagne en demi-finale de la Ligue des nations 2025.