Une défaite historique : l’Australie prend sa revanche sur la Turquie et venger ainsi les sélections asiatiques

L’Australie a mis fin à l’invincibilité de la Turquie face aux sélections asiatiques en Coupe du monde en s’imposant 2-0 ce dimanche matin (heure de Greenwich), lors d’un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les Turcs arrivaient pourtant avec un parcours parfait en Coupe du monde face aux sélections asiatiques, ayant remporté leurs quatre précédentes rencontres contre des équipes du continent asiatique, jusqu’à ce que l’Australie ne mette fin à cette série.

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Autre fait marquant : les Australiens ont aligné une équipe titulaire d’une moyenne d’âge de 24 ans et 226 jours, soit la plus jeune de l’histoire des « Kangourous » en Coupe du monde, selon les données d’Opta.

Les deux buts des Australiens ont été inscrits par Nestor Iranconda (27^e minute) et Connor Metcalfe (75^e minute).

La Turquie et l’Australie figurent dans le groupe D, où ils retrouvent le Paraguay et les États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve.

Les États-Unis occupent la première place du groupe avec 3 points, grâce à leur victoire 4-1 sur le Paraguay, et devancent l’Australie à la différence de buts, tandis que la Turquie pointe à la troisième place.



