Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a ouvert la porte à un report de la Coupe d'Asie des nations 2027 à l'année suivante, 2028, en raison des événements que traverse actuellement le Royaume d'Arabie saoudite.

La Coupe d'Asie des nations 2027 doit se tenir en Arabie saoudite au début de l'année prochaine, plus précisément du 7 janvier au 5 février 2027.

Certains rapports de presse ont toutefois évoqué la possibilité d'un report de la compétition ou de son déplacement hors d'Arabie saoudite, compte tenu de la situation actuelle dans le Royaume, qui pourrait l'empêcher d'accueillir le tournoi dans l'immédiat.

Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa a confirmé la possibilité d'un report de la compétition, dans des déclarations rapportées par le journal saoudien « Arriyadiyah », ce jeudi.

Le président de la Confédération asiatique a déclaré à ce sujet : « Nous pouvons attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. La situation évolue très rapidement, en mieux ou en pire, dans la région, et il s'agit de suivre ce qui va se passer. »

Il a ajouté : « Si nous devons prendre une décision, nous le ferons, mais nous pouvons reporter la compétition d'un an, à 2028, si le besoin s'en fait sentir. Pour l'instant, nous surveillons la situation et tout se déroule conformément au calendrier établi. »

Il convient de rappeler que certains événements sportifs ont été reportés en Arabie saoudite au cours des derniers jours, les plus notables étant le Clasico entre Al Ahli et Al Nassr, le tournoi de tennis des Six Rois, ainsi que plusieurs matches de la Joy Elite League.