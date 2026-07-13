La Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé l’équipe arbitrale qui dirigera le match Espagne-France, programmé mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Cette affiche est présentée comme l’un des temps forts de la compétition.

La Commission des arbitres de la FIFA a désigné l’arbitre salvadorien Iván Barton pour diriger la rencontre, une nomination qui rappelle les polémiques ayant émaillé sa carrière internationale, notamment après qu’il a admis avoir commis une « grave erreur » lors d’un match du championnat salvadorien.

Il sera assisté de David Moran et Antonio Pepero aux drapeaux, tandis que le Suédois Glenn Nyborg officiera comme quatrième arbitre et que son compatriote Mahbod Beigi sera arbitre assistant de réserve.

Barton a déjà dirigé trois rencontres lors de cette édition : Paraguay-Turquie et Japon-Suède en phase de groupes, puis Colombie-Suisse en huitièmes de finale.

Le match Paraguay-Turquie a d’ailleurs offert l’un des moments les plus controversés de la compétition, puisqu’il est devenu le premier arbitre à appliquer la nouvelle règle sur les échanges avec un adversaire lorsque la bouche est couverte, connue sous le nom de « règle Vinícius » : il a en effet brandi un carton rouge à l’encontre de Miguel Almirón après consultation de la vidéo, une décision qui a suscité une vive controverse parmi les analystes, entre ceux qui estimaient qu’il avait appliqué la règle à la lettre, et ceux qui ont jugé ses sanctions excessives.



Ce n’était pas la première polémique dans la carrière de l’arbitre salvadorien, puisqu’il avait déjà essuyé de vives critiques lors de la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2023, lors du match opposant le Mexique au Honduras, après avoir accordé 11 minutes de temps additionnel, période au cours de laquelle le Mexique a égalisé à la dixième minute des arrêts de jeu, suscitant la colère des joueurs et des responsables honduriens, qui ont jugé le temps additionnel excessif.

Barton a également essuyé d’autres critiques lors de la Copa América 2024 après avoir arbitré la rencontre États-Unis-Panama. Plusieurs analystes ont estimé qu’il avait perdu le contrôle de la rencontre, même si beaucoup s’accordaient à reconnaître le bien-fondé de sa décision d’expulser l’Américain Timothée Wiah.

Lors de la Coupe du monde 2026, il a de nouveau été pointé du doigt après le huitième de finale Colombie-Suisse : plusieurs experts ont jugé qu’il avait fait preuve de trop de laxisme sur certaines fautes et omis des avertissements qu’ils estimaient nécessaires.

Mais l’épisode le plus marquant de sa carrière reste son aveu public, en juin dernier, d’avoir commis une « grave erreur » lors d’un match du championnat salvadorien, Il a également admis, à une autre occasion, un problème de communication au sein de son équipe d’arbitrage, entraînant l’annulation controversée d’un but en finale nationale – une transparence rare chez un arbitre international.

Son désignation pour officier le choc entre l’Espagne et la France confirme la confiance que lui accorde la Commission des arbitres de la FIFA, malgré les polémiques qui ont émaillé plusieurs de ses matchs. Tous les regards seront donc braqués sur l’arbitre salvadorien lors de l’un des affrontements les plus attendus de la Coupe du monde, où les deux sélections chercheront à composter leur billet pour la finale.

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