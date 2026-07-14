Dans l'une de ses premières décisions techniques majeures en vue de la nouvelle saison, l’Italien Simone Inzaghi a adressé un message clair sur le profil d’équipe qu’il entend bâtir, en excluant l’un des défenseurs phares de la liste des joueurs retenus pour le stage à l’étranger. Cette décision marque un tournant dans ses choix techniques et soulève des questions légitimes sur l’avenir du joueur au club.

L’Italien Simone Inzaghi, entraîneur du Al-Hilal, a écarté le défenseur Ali Al-Bulaihi de la liste des joueurs qui s’envoleront mercredi pour l’Autriche afin de participer au stage de préparation à l’étranger, qui se poursuivra jusqu’au 3 août prochain, dans le cadre des préparatifs de l’équipe pour la nouvelle saison.

Selon le quotidien sportif saoudien, cette décision confirme que le défenseur ne fait plus partie des plans sportifs d’Inzaghi pour l’exercice à venir, même si son contrat avec Al-Hilal court jusqu’en été prochain.

Âgé de 36 ans, le défenseur avait réintégré le groupe à l’issue des tests physiques et musculaires, après une grippe qui l’avait tenu à l’écart du début de la préparation estivale.

Al-Bulaihi figure parmi les défenseurs les plus marquants de l’histoire récente d’Al-Hilal. En huit saisons et demie, il a disputé 263 matchs, inscrit 23 buts et délivré trois passes décisives, avant d’être prêté à Al-Shabab en janvier dernier.

Sous le maillot bleu, il a contribué à cinq titres de champion d’Arabie saoudite, trois Coupes du Roi Salmane, trois Supercoupes d’Arabie saoudite et deux Ligues des champions de l’Asie, s’imposant comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire récente du club.

La délégation du Al-Hilal doit s’envoler pour l’Autriche mercredi afin d’y effectuer un stage de préparation, ponctué de quatre matchs amicaux. L’équipe débutera par une rencontre contre le Sturm Graz le 19 juillet, avant de défier les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns quatre jours plus tard, puis la MO Béjaïa le 29 juillet, et enfin Al-Ahli du Qatar le dernier jour du stage.