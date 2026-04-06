Massimiliano Allegri, l'entraîneur du Milan AC, a confirmé que son équipe était désormais hors course pour le titre de champion d'Italie cette saison.

Cette déclaration fait suite à la défaite du Milan face à Naples sur le score de 1-0, ce lundi, lors de la 31e journée du championnat italien.



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Allégri a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne italienne « Dazn » après le match : « La course au titre ne nous concerne plus désormais, mais il nous reste du travail à accomplir pour atteindre notre objectif, qui est de décrocher une place en Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Le match a été pauvre en occasions et nous avions le sentiment qu’une seule action ferait la différence. Naples a su profiter de la situation, même si notre défense était bien placée au moment du but. Nous aurions dû être plus rapides pour conclure nos attaques en deuxième mi-temps, mais nous avons hésité et leur avons laissé l’occasion de fermer les espaces. »

Quant au risque pris en alignant un duo offensif qui n’avait jamais joué ensemble, Allegri a expliqué : « Je pense qu’Onkwo et Folkrug ont livré un bon match… Christopher a travaillé pour l’équipe et s’est créé deux occasions ; un joueur de son calibre doit marquer l’une de ces occasions. »



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Il a poursuivi : «Le football, c'est ce genre de situations, et toute l'équipe a bien joué. Nous avons concédé un tir à Spinazzola en première mi-temps, qui n'aurait pas dû passer. Nous avons souffert de quelques rebonds et avons récupéré le ballon 3 ou 4 fois dans leur camp, mais nous avons manqué de précision dans nos passes. Ce manque de précision a pesé et nous devons nous améliorer pour atteindre notre objectif ».

Quant à la possibilité d'adopter le 4-3-3 à l'avenir, Allegri a déclaré : « C'est un système que nous pouvons essayer, mais cela dépend du niveau de préparation des joueurs, car Pjanić est revenu vendredi après la trêve internationale et Leao a été absent pendant deux semaines et n'a participé qu'à deux séances d'entraînement partielles. J'aurais pu le faire entrer plus tôt, mais j’ai préféré maintenir le système actuel pendant un certain temps. Malheureusement, Rafa a bien commencé la saison, mais il a souffert d’une série de blessures ».

Il a conclu : « L'Inter a 9 points d'avance et Naples nous devance. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et aborder chaque match séparément. Nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre notre objectif, mais les choses ne se décideront pas en une semaine ou deux. Nous devons plutôt conserver notre avantage en essayant de remporter les matchs. »



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