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Michael Carrick a envoyé un message clair à son groupe en écartant son capitaine Bruno Fernandes pour le match de Premier League de Manchester United face à Bournemouth, dimanche. Ce choix fort intervient après une querelle publique survenue à la suite de la récente déconvenue européenne du club.

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Le capitaine écarté après des tensions tactiques

L'entraîneur de Manchester United, Carrick, a choisi de se passer de Fernandes dans son onze de départ pour le match crucial de Premier League contre Bournemouth. Cette décision intervient après une semaine d'intenses spéculations sur la place du milieu de terrain au sein de l'effectif, à la suite de ses critiques publiques sur les choix tactiques du club.

Les tensions sont apparues après la lourde défaite de Manchester United face à Como (4-1), mercredi en Ligue des champions. Après ce revers, Fernandes a livré une sortie virulente dans laquelle il semblait tenir Carrick pour responsable de l'approche tactique de l'équipe et a reproché à son entraîneur de ne pas avoir su procéder à des ajustements efficaces pendant le match.

Carrick défend son choix

S'exprimant auprès de Sky Sports avant le coup d'envoi, Carrick s'est empressé de minimiser toute idée de conflit personnel, présentant sa décision comme un choix stratégique. Interrogé directement sur sa décision de laisser son joueur le plus en vue sur le banc, l'ancien milieu de Manchester United a parlé d'« une décision sportive » destinée à améliorer la performance collective.

Carrick a précisé sa pensée : « Quand on a plusieurs options, la décision est toujours difficile à prendre. Nous devons faire le bon choix pour aujourd'hui et pour que l'équipe réalise la performance que nous souhaitons. »

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Maguire prend le brassard, Mount prend le relais

En l'absence de Fernandes, Harry Maguire portera le brassard de capitaine face à Bournemouth.

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Ce n'est que la sixième fois depuis son arrivée à Manchester United que Fernandes débute un match de Premier League sur le banc. Les deux précédentes remontent à la fin de la saison 2024-25 : il avait alors été ménagé pour préserver sa condition physique avant des rencontres à fort enjeu en Ligue Europa, et non pour des raisons disciplinaires ou liées à sa forme.

Manchester United peine sans son joueur clé

Les résultats passés suggèrent que Manchester United pourrait avoir du mal à se passer de son influent numéro huit dès le coup d'envoi. Le club n'a en effet remporté qu'un seul de ses 10 derniers matches de Premier League sans Fernandes dans le onze de départ (3 nuls, 6 défaites). Son unique victoire a été obtenue de justesse contre Newcastle en décembre (1-0).

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Avant cette rencontre, Manchester United traverse une période difficile : le club n'a remporté aucun de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues et occupe la 15e place du classement de Premier League avec seulement sept points. Fernandes est écarté malgré son rôle déterminant cette saison, avec quatre buts et une passe décisive en 11 matches toutes compétitions confondues.