Le projet de la Fédération internationale de football (FIFA) visant à créer une société commerciale chargée de gérer ses compétitions et à ouvrir la porte à des investisseurs souhaitant y acquérir des parts a subi un nouveau revers, après que la Confédération asiatique de football a annoncé son adhésion officielle à l'UEFA et à la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes) dans leur opposition à la proposition.

La Confédération asiatique a affirmé, dans un communiqué officiel publié ce vendredi, qu'elle se tenait « solidaire » de l'UEFA et de la CONCACAF, soulignant que le projet, dans sa forme actuelle, ne pouvait pas obtenir le consensus et l'unité nécessaires pour aller de l'avant.

Le communiqué a précisé que la Coupe du monde représentait le sommet du football mondial et tirait sa force de la participation de toutes les confédérations continentales et des meilleures sélections, affirmant que toute proposition susceptible de menacer l'unité de la compétition ou son caractère universel devait être reconsidérée.

La position de la Confédération asiatique constitue un coup dur pour les plans du président de la FIFA, Gianni Infantino, car elle rend plus difficile l'adoption du projet par le vote.

Infantino avait indiqué que l'adoption de la proposition nécessitait l'accord de la majorité simple, soit le soutien de 106 fédérations sur les 211 membres de la Fédération internationale.

L'UEFA et la CONCACAF détiennent ensemble 90 voix au sein de l'Assemblée générale de la FIFA, tandis que la Confédération asiatique dispose de 46 voix, ce qui signifie que l'opposition de ces trois blocs place le projet devant un obstacle majeur.

La Confédération asiatique a critiqué la manière dont la FIFA a géré la proposition, estimant que la Fédération internationale avait défini le tracé de l'initiative avant toute véritable consultation avec les parties concernées, ce qui a révélé, selon le communiqué, des faiblesses fondamentales dans les mécanismes de consultation et de prise de décision au sein de la FIFA.

Elle a ajouté que l'absence de consultations avait donné aux confédérations continentales et nationales, et même aux instances administratives de la FIFA, y compris le Conseil de la Fédération internationale, un sentiment de marginalisation, réclamant une révision urgente du système de gouvernance et des mécanismes de prise de décision, afin de garantir que les initiatives à portée mondiale soient débattues au moyen de véritables consultations et d'un contrôle institutionnel approprié.

L'UEFA avait annoncé, hier jeudi, son rejet catégorique du projet et brandi la menace de boycotter les Coupes du monde si la FIFA poursuivait la mise en œuvre de son plan, avant que la CONCACAF n'affirme elle aussi le rejet de la proposition par ses 41 fédérations.

La FIFA a répondu à la vague de contestations par un communiqué dans lequel elle a insisté sur la poursuite du processus de consultation, affirmant que « personne ne vend le football » et que des reportages médiatiques inexacts avaient perturbé le processus de consultation qu'elle comptait mener.

Le projet vise à créer une société commerciale dépendant de la FIFA qui serait chargée de gérer ses grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde, tout en autorisant des investisseurs extérieurs à y acquérir des parts, la Fédération internationale affirmant que cela n'affectera pas l'esprit du jeu ni la structure de gouvernance de l'institution.

De son côté, l'UEFA accuse la FIFA de chercher à exploiter le football pour réaliser des gains financiers au profit de ses responsables et de leurs partenaires, tandis que la Confédération asiatique et la CONCACAF se sont concentrées sur le manque de transparence et la faiblesse des consultations avant la présentation du projet.

La Confédération sud-américaine (CONMEBOL) n'a pas encore annoncé sa position officielle, tandis que la Confédération africaine (CAF) et la Confédération d'Océanie (OFC) ont toutes deux confirmé qu'elles débattraient de la proposition lors de réunions prévues au mois d'août.