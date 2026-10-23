Dans une démarche susceptible de redessiner le paysage administratif du football asiatique, la Confédération asiatique de football a annoncé d'importantes modifications de ses statuts, ouvrant la voie à une nouvelle étape marquée par un changement du calendrier de la Coupe d'Asie des nations.

Lors de son assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi dans la capitale japonaise Tokyo, la Confédération asiatique de football a approuvé à l'unanimité un ensemble de modifications relatives à ses statuts, comprenant des dispositions transitoires destinées à encadrer la prochaine phase de gouvernance au sein de la Confédération.

Cette démarche intervient en réponse aux changements attendus dans le calendrier des compétitions internationales que la Fédération internationale de football entend mettre en œuvre, et après des consultations avec l'instance internationale, dans le but de préserver l'harmonie entre le cycle électoral de la Confédération asiatique et les dates de ses grandes compétitions.

La Coupe d'Asie change de date à partir de 2032

Parmi les changements les plus marquants dévoilés par la Confédération asiatique figure le passage de la Coupe d'Asie des années impaires aux années paires, à compter de l'édition de 2032, dans le cadre de l'évolution continue du calendrier des compétitions internationales, selon un communiqué de la Confédération publié sur son site officiel.

La Coupe d'Asie 2027 doit se tenir en Arabie saoudite, et il s'agira de la dernière édition disputée lors d'une année impaire, avant la bascule vers les années paires avec l'organisation de l'édition suivante en 2032, dont le lieu n'a pas encore été déterminé.

La compétition asiatique revient ainsi aux années paires pour la première fois depuis 2004.

Le règlement modifié vise à garantir que les élections asiatiques restent en adéquation avec les dates du tournoi continental, de manière à permettre au bureau exécutif de continuer à superviser l'organisation de la compétition durant ses phases décisives, et à assurer la stabilité des décisions administratives et des opérations.

Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a affirmé que l'approbation de l'assemblée générale représente une étape visant à renforcer le système de gouvernance et à préserver la transparence et la continuité, au service de l'avenir du football sur le continent.

Dans son allocution devant l'assemblée générale, Cheikh Salman a déclaré que cette décision renforce la gouvernance et garantit que la réglementation demeure claire et adaptée à ses objectifs, ajoutant que la prochaine étape exige de se concentrer sur l'intérêt collectif du football asiatique et de continuer à ancrer les valeurs de transparence, d'unité et d'inclusion.

Les élections de 2027

En vertu des nouvelles dispositions, les élections aux principaux postes de direction de la Confédération asiatique se dérouleront au cours de l'année 2027, conformément aux articles définis dans les statuts, mais les vainqueurs ne prendront pas leurs fonctions dès leur élection : leur mandat entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2028 et se poursuivra jusqu'en 2032.

En revanche, les responsables actuels, élus pour la période allant de 2023 à 2027, continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année 2027, dans le respect de la durée électorale qui leur a été accordée.

La Confédération asiatique a conclu son communiqué en assurant que des détails supplémentaires concernant les prochaines élections seront annoncés en temps voulu, au moment où les nouvelles modifications préparent une réorganisation de la relation entre les échéances électorales et la compétition la plus importante au niveau des sélections sur le continent.