« Une décision mystérieuse » : la Fédération marocaine annonce le départ de Vilda de la sélection féminine et engage son remplaçant

La Fédération royale marocaine de football a annoncé le départ de l'Espagnol Jorge Vilda du poste d'entraîneur de l'équipe nationale féminine, après trois années passées à la tête de la sélection.

Dans un communiqué officiel, la fédération marocaine a révélé que l'entraîneur français Éric Blahic avait été nommé nouveau directeur de l'équipe nationale féminine du Maroc, en remplacement de Jorge Vilda.

La fédération marocaine n'a pas donné de détails sur les raisons du départ de l'entraîneur espagnol, qui avait mené l'équipe féminine à un exploit historique lors de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'équipe féminine du Maroc s'était alors qualifiée pour les huitièmes de finale avant d'être éliminée par la France.

La fédération a précisé que l'équipe féminine disputera deux matches amicaux face à l'Ouzbékistan, les 9 et 12 octobre, dans la capitale marocaine.

Lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, disputée en juillet dernier, la sélection marocaine — finaliste lors des deux précédentes éditions — a terminé à la quatrième place après sa défaite en demi-finale face au Cameroun, mais elle est tout de même parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde féminine au Brésil en 2027.







