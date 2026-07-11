Une « décision inhabituelle » a annulé le but de la Norvège, et c’est Haaland qui en a fait les frais !

Les supporters norvégiens, d’abord en liesse, ont basculé dans l’incrédulité à la 55^e minute du quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre. L’arbitre français Clément Turpin a annulé le but de Torbjørn Hegim, qui avait momentanément donné l’avantage 2-1 à la Norvège suite à un corner, après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), qui a détecté une faute d’Erling Haaland sur Elliot Anderson juste avant le corner, dans le cadre d’une application stricte des nouvelles modifications du règlement du jeu.

Avant le coup d’envoi de la compétition, le Conseil de l’IFAB (Fédération internationale de football) avait annoncé avoir approuvé la clarification du protocole d’arbitrage assisté par vidéo en vue de son utilisation lors de la Coupe du monde 2026, notamment en cas de fautes évidentes commises par l’équipe attaquante avant le coup d’envoi de l’action, sur corner ou coup franc, et ayant une incidence directe sur l’attribution d’un but, d’un penalty ou d’une sanction disciplinaire.

Cette disposition permet désormais de sanctionner un joueur qui retient ou pousse un défenseur dans la surface avant même que le ballon ne soit en jeu. C’est précisément ce qui s’est produit lorsque Haaland a poussé Anderson, son futur coéquipier à Manchester City après le transfert record de 135 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest, déclenchant une vive polémique sur la rigueur d’application de la règle.

Reprise du corner… une nouvelle donne.

Dans une décision rare, Turpin a donc annulé le but et ordonné de rejouer le corner, appliquant à la lettre la procédure de l’IFAB : si la faute remplit les critères, l’assistance vidéo recommande de visionner les images, si l’arbitre estime que l’infraction est antérieure au coup d’envoi, il applique la sanction adéquate et fait rejouer le corner.

Dans son communiqué officiel, le Conseil précise que cette clarification vise à sanctionner les infractions manifestes influant directement sur le résultat, afin d’accroître l’équité et la transparence des décisions arbitrales dans les moments clés.

Une règle « anti-Arsenal »

En Angleterre, beaucoup y ont vu une « règle anti-Arsenal » destinée à empêcher les célèbres écrans mis en place par les Gunners sous la houlette de Mikel Arteta, qui ont fait la force du club londonien sur les coups de pied arrêtés ces dernières années.

Cette mesure controversée, l’une des évolutions arbitrages les plus marquantes de ce Mondial, place arbitres et assistance vidéo sous une loupe plus scrutatrice que jamais, alors que la FIFA cherche à concilier l’esprit du jeu et l’exigence d’une justice sportive irréprochable.