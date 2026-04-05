Une décision historique concernant le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain se prépare à accueillir Liverpool mercredi prochain, lors d'un match très attendu comptant pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Liverpool s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une victoire écrasante 4-0 face à son hôte, le club turc de Galatasaray, lors du match retour des huitièmes de finale à Anfield. Les Reds ont ainsi rattrapé leur défaite 1-0 du match aller et se sont qualifiés avec un score cumulé de 4-1.

Quant au Paris Saint-Germain, il s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire écrasante contre Chelsea sur un score cumulé de 8-2.

Selon le journal « L'Équipe », pour la première fois, les autorités autoriseront le Paris Saint-Germain à accueillir 5 % des supporters de l'équipe visiteuse, conformément aux exigences de l'Union européenne de football.

L'année dernière, 2 000 supporters de Liverpool avaient assisté à la victoire 1-0 des Reds au Parc des Princes le 5 mars, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mercredi soir, le Parc des Princes connaîtra un changement : 2 376 supporters de Liverpool seront présents, soit 5 % de la capacité du stade, conformément aux règlements de l'UEFA.

Les autorités avaient imposé une mesure de précaution au Paris Saint-Germain, limitant la présence à 2 000 supporters visiteurs, soit 4,2 % de la capacité du stade, mais le prochain match verra ce pourcentage augmenter.

La situation précédente mettait le club parisien sous la pression des clubs rivaux et lui rendait difficile l'obtention de 5 % des billets pour ses matchs à l'extérieur, qui se déroulent parfois dans des stades plus grands que le sien.

Mais la police a accordé une autorisation pour que le prochain match se déroule selon ce nouveau ratio, sans engagement à long terme, se contentant d'exiger l'installation d'un filet de sécurité dans les tribunes réservées aux supporters de l'équipe visiteuse.

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