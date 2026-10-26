Les réactions se poursuivent après la décision de la Confédération asiatique de football de reporter le match entre Al-Nassr et Al-Wasl, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Nassr devait recevoir Al-Wasl ce lundi, mais la confédération continentale a annoncé le report de la rencontre, précisant que la nouvelle date et l'horaire du coup d'envoi seraient communiqués en temps voulu, sans fixer de nouvelle échéance.

De son côté, le docteur Ayman Al-Rifai, conseiller juridique et ancien président de la commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne, a affirmé que la décision de la Confédération asiatique ne reposait sur aucun règlement ni texte juridique et qu'elle était générale et vague.

Al-Rifai a déclaré dans des propos accordés au journal saoudien « Arriyadiyah » : « Premièrement, la décision rendue par la Confédération asiatique ne repose sur aucun règlement ni texte juridique, mais elle est venue générale et vague. Deuxièmement, toutes les conditions étaient réunies pour organiser le match à tous les égards et rien n'empêchait qu'il se joue. »

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Il a poursuivi : « Troisièmement, le fait de ne pas disputer le match ou le refus d'une équipe d'y prendre part doit s'inscrire dans le cadre des règlements régissant la compétition, et il n'existe aucun texte qui appuie la position du club d'Al-Wasl pour décliner. Le plus grave, c'est l'accord de la Confédération asiatique sur le report sans en informer l'autre équipe ni discuter avec l'organe responsable de l'organisation du match et de la situation actuelle, d'autant plus que la semaine dernière a connu une journée du championnat Roshn, en plus du retour du trafic aérien à la normale. »

L'ancien président de la commission de discipline et d'éthique a ajouté : « La position d'Al-Nassr est largement fondée en droit, d'autant que la Fédération saoudienne s'est déclarée pleinement disposée à apporter son soutien et à fournir tout ce qui prouve le bien-fondé de la position du club. Mais malheureusement, l'attitude de la Confédération asiatique envers les clubs saoudiens est connue pour sa négativité et son injustice. Nous avons vu comment le club d'Al-Nassr a été lésé dans sa dernière affaire face à Persépolis, de même qu'Al-Hilal dans le dossier de la complétion de la liste. »

Il a enchaîné : « Toutes ces questions n'ont pas été prises en considération par la Confédération asiatique, qu'il s'agisse de donner à Al-Nassr le droit de prouver l'irrégularité de la participation du joueur de Persépolis, de reporter le match d'Al-Hilal pour lui permettre de compléter sa liste, ou encore de tenir compte de la force majeure et des circonstances environnantes. »