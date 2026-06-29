Une décision fatale… La Fédération saoudienne a-t-elle éliminé les Verts de la Coupe du monde avant même le coup d’envoi ?

L'entraîneur chilien José Luis Sierra, ex-coach de l'Al-Ittihad, impute l'élimination précoce de l'équipe d'Arabie saoudite à plusieurs facteurs, dont le principal est le limogeage tardif du staff de Hervé Renard et la nomination, à la veille du tournoi, du Grec Georgios Donis.

Dans une déclaration recueillie par le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », Sierra a affirmé : « Il n’est jamais judicieux de changer d’entraîneur peu de temps avant un tournoi de cette envergure, car cela rompt la continuité du travail et affecte négativement l’ensemble du projet technique. »

Considéré comme l’un des entraîneurs étrangers les plus marquants du football saoudien, Sierra avait mené Al-Ittihad à des succès notables lors de son premier passage, remportant deux Coupes du Prince héritier et deux Coupes du Roi.

L’influence des joueurs étrangers et le problème offensif

L’entraîneur chilien a expliqué que l’augmentation du nombre de joueurs étrangers avait contribué à rehausser le niveau compétitif et technique du championnat saoudien, mais qu’elle avait jeté une ombre sur la sélection nationale.

Il a ajouté : « Même si le grand nombre de joueurs étrangers a rendu le championnat plus passionnant et plus compétitif, cela réduit les chances pour les joueurs locaux d’être titulaires dans leurs clubs, ce qui se répercute directement sur leur préparation et leur expérience au sein de la sélection nationale. »

Il a par ailleurs pointé du doigt un déficit offensif manifeste chez les Verts, rappelant que le football se joue dans les surfaces de réparation : « Peu importe la qualité du jeu déployé, si l’équipe ne marque pas, la victoire est impossible, et c’est un prix très élevé à payer. »

L’équilibre tactique, clé du succès

Concernant l’avenir du football saoudien, Sierra a souligné la nécessité de constituer un vivier solide de joueurs locaux talentueux et d’ancrer une identité technique claire pour la sélection nationale, afin de lui permettre de rivaliser avec les grandes équipes lors des prochaines compétitions.

Pour lui, la stabilité technique demeure la clé du succès des sélections : « Je reste convaincu que la meilleure façon de bâtir une équipe compétitive est d’assurer une stabilité sur le long terme, avec une direction technique convaincue de son projet, sans le modifier au premier résultat défavorable. La confiance et la conviction sont les fondements du succès. »

Il a conclu en précisant qu’il ne souhaitait pas donner de leçons, mais qu’il restait convaincu qu’un projet footballistique ambitieux devait s’appuyer sur un style de jeu clair, des conditions d’épanouissement optimales et, surtout, une confiance inébranlable, même lorsque les résultats déçoivent.