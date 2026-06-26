Une décision exceptionnelle du président de l'Équateur après la victoire contre l'Allemagne

Le président équatorien Daniel Noboa a décrété un jour férié ce vendredi, afin de célébrer la qualification de la Tri pour les 32es de finale de la Coupe du monde.

Les Equatoriens ont renversé la vapeur face à l’Allemagne, s’imposant 2-1 jeudi soir lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Bien que l’Allemagne ait ouvert le score par Leroy Sané, l’Équateur a renversé la vapeur grâce à des réalisations de Nelson Angulo et Gonzalo Plata.

L’Équateur totalise ainsi 4 points et prend la 3^e place du groupe E, tandis que l’Allemagne conserve la tête avec 6 unités.

Sur son compte officiel X, Noboa a écrit : « Merci aux joueurs et à l’entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les moments difficiles qu’ils ont traversés, ont réussi à se relever et à offrir cette immense joie à tout le pays… Demain, c’est jour férié, et vive l’Équateur ! »

Les Equatoriens avaient d’abord chuté 1-0 face à la Côte d’Ivoire, puis partagé les points avec Curaçao (0-0), avant de signer cette remontada retentissante contre la Mannschaft.