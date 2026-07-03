L’annulation controversée d’un but croate en toute fin de match contre le Portugal a provoqué un tollé dans tout le pays. Battue 2-1 en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection a été éliminée au terme d’une rencontre que la presse croate juge parmi les plus discutées du tournoi sur le plan arbitral.

Les Croates menaient 1-0, avant que Cristiano Ronaldo n’égalise sur penalty à la 68e minute et que Gonzalo Ramos ne donne l’avantage aux siens dans le temps additionnel (94e).

Alors que les Croates pensaient avoir arraché l’égalisation à la 90e+13 par Josko Gvardiol, la vidéo a annulé le but pour hors-jeu, déclenchant une vive polémique.

Justification de la FIFA

Selon la Fédération internationale de football (FIFA), la décision d’annuler le but s’est appuyée sur les données de la technologie « Ball in Play », qui ont confirmé que l’attaquant croate Igor Matanoović avait touché le ballon avant qu’il n’atteigne Jvardiol, ce qui a placé Mario Pašalić en position de hors-jeu et conduit l’arbitre à annuler la réalisation après consultation de l’écran vidéo.

La FIFA a précisé dans son communiqué : « D’après les données fournies par la technologie « Ball Connect » intégrée au ballon, il s’avère que le Croate Igor Matanoović (n° 20) a touché le ballon lors de l’attaque qui s’est soldée par un but dans les filets du Portugal, ce qui a permis à l’arbitre de détecter correctement la situation de hors-jeu et d’annuler le but. De plus, les capteurs IMU intégrés au ballon « Trionda » détectent le moindre contact et fournissent aux arbitres des données d’une précision inégalée, leur permettant de prendre des décisions rapides et justes. »

Tollé dans la presse croate

Malgré ces explications, le communiqué n’a pas suffi à calmer la colère en Croatie : la presse locale a lancé une attaque virulente contre l’équipe arbitrale, estimant que sa sélection avait été victime d’une injustice à un moment crucial de la compétition.

Le quotidien Sportske Novosti estime que « l’équipe s’est sabordée, mais que l’arbitrage lui a tendu un piège », et conclut : «Tout a joué contre nous. Ce match restera dans les mémoires, mais pour de mauvaises raisons», estimant par ailleurs que le choix de Cristiano Ronaldo comme homme du match «reflète bien ce dont nous avons été témoins».

Le quotidien a par ailleurs souligné que l’équipe nationale croyait avoir arraché le nul dans le temps additionnel, avant de subir « un choc rare dans le monde du football », parlant d’une « cruauté indescriptible ».

De son côté, le journal « 24 Sata » a opté pour un titre cinglant, qualifiant la décision de l’arbitre en fin de match de « décision choquante très difficile à accepter », insistant sur l’extrême équilibre de la rencontre.

De son côté, Večernji List salue le « courage de la Croatie face au Portugal malgré trois buts refusés », tandis que Slobodna Dalmacija reconnaît que la scène « échappait à l’œil nu », avant d’ajouter : « Nous n’avons d’autre choix que de faire confiance à la technologie, mais cela n’atténue en rien l’amertume de la défaite. »

Du côté de la sélection nationale, le sélectionneur Zlatko Dalić a exprimé son mécontentement face à l’arbitrage, déclarant : « L’arbitrage a été très mauvais. Nous n’avons pratiquement obtenu aucune faute en notre faveur. Certes, l’arbitrage a été mauvais, mais nous avons perdu le match, et nous n’avons pas le droit de chercher des excuses. Je suis désolé. »

De son côté, le capitaine Luka Modrić a critiqué les décisions de l’arbitre, s’attardant notamment sur le penalty qui a permis au Portugal d’égaliser, estimant que la technologie vidéo n’avait pas été utilisée selon les mêmes critères.

Modrić a déclaré : « Nous méritions mieux. Beaucoup d’éléments n’ont pas tourné en notre faveur. Ce penalty… Si les rôles avaient été inversés, la vidéo n’aurait même pas été consultée. La technologie est utilisée de manière sélective, ou en fonction de l’importance de l’équipe. Elle ne doit intervenir qu’en cas d’erreur évidente ; dans les situations controversées, elle ne devrait pas jouer ce rôle. »

Concernant le but refusé à Gvardiol, il a conclu : « L’arbitre dit que Matanović a touché le ballon, mais après avoir revu le ralenti, je n’ai vu aucune preuve qu’il l’ait fait. »