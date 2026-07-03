Une décision arbitrale surprenante, difficile à accepter. La Croatie proteste vigoureusement après l’annulation d’un but face au Portugal

L’annulation controversée d’un but croate en toute fin de match contre le Portugal a provoqué un véritable tollé dans tout le pays. Eliminée de la Coupe du monde 2026 au stade des seizièmes de finale (défaite 2-1), la sélection a vu les médias locaux qualifier la rencontre d’« l’une des plus discutées du tournoi sur le plan arbitral ».

Les Croates menaient 1-0, avant que Cristiano Ronaldo n’égalise sur penalty à la 68e minute et que Gonzalo Ramos ne donne l’avantage aux siens dans le temps additionnel (94e).

Alors que les Croates pensaient avoir arraché l’égalisation à la 90^e+13 par Josko Gvardiol, la vidéo a annulé le but pour hors-jeu, déclenchant une vive polémique.

Justification de la FIFA

Selon la Fédération internationale de football (FIFA), la décision d’annuler le but s’est appuyée sur les données de la technologie « Ball in Play », qui ont confirmé que l’attaquant croate Igor Matanoović avait touché le ballon avant qu’il n’atteigne Gvardiol, ce qui a placé Mario Pašalić en position de hors-jeu et conduit l’arbitre à annuler la réalisation après consultation de la vidéo.

La FIFA a précisé dans son communiqué : « D’après les données fournies par la technologie « Ball Connect » intégrée au ballon, il est apparu que le Croate Igor Matanoović (n° 20) avait touché le ballon lors de l’attaque qui s’est soldée par un but dans les filets du Portugal, ce qui a permis à l’arbitre de détecter correctement la situation de hors-jeu et d’annuler le but. De plus, les capteurs IMU intégrés au ballon « Trionda » détectent le moindre contact et fournissent aux arbitres des données d’une précision inégalée, leur permettant de prendre des décisions rapides et justes. »

Tollé dans la presse croate

Malgré ces explications, le communiqué n’a pas suffi à calmer la colère en Croatie : la presse locale a lancé une attaque virulente contre l’équipe arbitrale, estimant que sa sélection avait été victime d’une injustice à un moment clé de la compétition.

Le quotidien Sportske Novosti estime que la sélection croate « s’est sabordée, mais que l’arbitrage lui a tendu un piège », et conclut : «Tout a joué en notre défaveur. Ce match restera gravé dans les mémoires, mais pour de mauvaises raisons», estimant par ailleurs que le choix de Cristiano Ronaldo comme homme du match «reflète bien ce dont nous avons été témoins».

Le journal rappelle que l’équipe nationale croyait avoir arraché le nul dans le temps additionnel, avant de subir « un choc rare dans le monde du football », parlant d’une « cruauté indescriptible ».

De son côté, le journal « 24 Sata » a opté pour un titre cinglant, qualifiant la décision de l’arbitre en fin de match de « décision choquante très difficile à accepter », tout en soulignant l’extrême équilibre de la rencontre.

Quant au journal « Večernji List », il a estimé que la Croatie « s’était battue avec courage face au Portugal après s’être vu refuser trois buts », tandis que « Slobodna Dalmacija » a souligné que la scène « ne pouvait être tranchée à l’œil nu », ajoutant : « Nous n’avons d’autre choix que de faire confiance à la technologie, mais cela n’atténue en rien l’amertume de la défaite. »

Du côté de la sélection nationale, le sélectionneur Zlatko Dalić a exprimé son mécontentement face à l’arbitrage, déclarant : « L’arbitrage a été très mauvais. Nous n’avons pratiquement obtenu aucune faute en notre faveur. Certes, l’arbitrage a été mauvais, mais nous avons perdu le match, et nous n’avons pas le droit de chercher des excuses. Je suis désolé. »

De son côté, le capitaine Luka Modrić a critiqué les décisions de l’arbitre, s’attardant notamment sur le penalty qui a permis au Portugal d’égaliser, estimant que la technologie vidéo n’avait pas été utilisée selon les mêmes critères.

Modrić a commenté : « Nous méritions mieux. Beaucoup d’éléments n’ont pas tourné en notre faveur. Ce penalty… Si les rôles avaient été inversés, la vidéo n’aurait même pas été consultée. La technologie est utilisée de manière sélective, ou en fonction de l’importance de l’équipe. Elle n’est censée intervenir qu’en cas d’erreur évidente ; dans les situations controversées, elle ne devrait pas jouer ce rôle. »

Concernant le but refusé à Gvardiol, il a conclu : « L’arbitre affirme que Matanović a touché le ballon, mais après visionnage du ralenti, je n’en vois aucune preuve. »