Une décision à contre-courant des pronostics : l'Argentine tranche sur l'avenir de Scaloni après la retraite de Messi

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Claudio Tapia, président de la Fédération argentine, a annoncé la prolongation du contrat du sélectionneur Lionel Scaloni jusqu'en 2030.

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Le journal AS a indiqué que Scaloni, dont le contrat devait expirer en décembre prochain, restera le sélectionneur de l'Albiceleste jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Bien que toutes les prévisions laissaient d'abord présager le départ de Scaloni, après la retraite internationale de Lionel Messi et Di María, il prendra finalement les commandes de la sélection argentine durant cette nouvelle étape.

L'Argentine se trouve dans une situation totalement inédite face à l'absence définitive de Messi en sélection, mais elle conservera Scaloni sur le banc, dans une tentative de prolonger l'ère la plus glorieuse de l'histoire de la sélection argentine.

Scaloni avait pris les rênes à titre provisoire après le limogeage de Jorge Sampaoli en 2018. L'absence d'alternatives fiables, conjuguée à une série de résultats positifs, a conduit à sa confirmation définitive à ce poste. Ce qui s'est produit ensuite est désormais entré dans l'histoire.

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Le président de la Fédération argentine de football a déclaré : « C'est un jour exceptionnel et extrêmement important pour la Fédération argentine. Nous annonçons officiellement la prolongation du contrat de Lionel Scaloni et de son staff technique pour la période allant jusqu'en 2030. »

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Il a ajouté : « Avant tout, nous parlons de 8 ans, plus 4 années supplémentaires. Scaloni deviendra le sélectionneur ayant disputé le plus de Coupes du monde. Bilardo a dirigé la sélection lors de deux éditions, et Menotti lors de deux éditions, tandis que Scaloni la dirigera lors de 3 éditions. »

Il a poursuivi : « Il s'agit d'un projet unifié. Nous avons de grandes ambitions, tout en étant conscients que nous sortons d'une période un peu inhabituelle, car nous nous sommes habitués à remporter des victoires. Nous devons continuer à former les jeunes joueurs et à défendre ce projet de la meilleure manière possible. »

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Le palmarès le plus marquant de Scaloni à la tête du staff technique réside dans le sacre à la Copa América 2021 aux dépens du Brésil, la Coupe du monde 2022 au Qatar face à la France, puis la Copa América 2024 contre la Colombie.

Aucun sélectionneur n'a réalisé davantage d'exploits que lui ; Scaloni surpasse des figures historiques comme Menotti et Bilardo. Il affronte désormais le défi difficile de maintenir le niveau de compétitivité exceptionnel atteint par la sélection argentine au cours des huit dernières années.

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Scaloni a déclaré après la dernière finale de la Coupe du monde, l'édition 2026 : « Il ne sera pas facile de rééditer un tel exploit. Les gens ont senti que cette sélection les représentait, et c'est une chose qui fait peur. Peur dans son sens positif. »

Sa mission consistera désormais à transformer cette peur en un sentiment de sérénité au sein du peuple argentin.