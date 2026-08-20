Le FC Barcelone a tranché l'une des histoires les plus captivantes du mercato actuel en annonçant le retour du latéral portugais João Cancelo dans ses rangs, avec un contrat permanent qui s'étend jusqu'à l'été 2029, pour entamer ainsi une troisième période sous le maillot du club catalan.

Le joueur âgé de 32 ans a quitté le club saoudien d'Al-Hilal après la résiliation de son contrat, qui courait jusqu'en 2027, pour rejoindre le Barça dans le cadre d'un transfert libre. Il devient ainsi la cinquième recrue de l'équipe cet été, après Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bissiou et Rodri.

Cancelo doit signer son contrat aujourd'hui dans le bureau du président Joan Laporta, en présence de son célèbre agent Jorge Mendes, du vice-président sportif Rafa Yuste, du directeur sportif Deco et du coordinateur du football Bojan Krkić. Il sera officiellement présenté aux médias à 13h45, heure locale.

Ce retour fait suite à une volonté claire et affichée du joueur lui-même. Cancelo n'a envisagé aucune autre offre, son seul rêve étant de revenir au Camp Nou, surtout après ses performances remarquées lors de la seconde moitié de la saison dernière sous la direction de Hansi Flick au poste de latéral gauche, où il a disputé 23 matches en Liga, en Ligue des champions et en Coupe du Roi, s'imposant comme un élément essentiel.

Selon "Mundo Deportivo", le latéral portugais était arrivé à Barcelone lundi dernier, avant son nouveau coéquipier Rodri, qui a signé jusqu'en 2030 et a été présenté mardi. Il ne restait plus que quelques derniers détails à régler pour finaliser le transfert de Cancelo, conclu dimanche dernier après qu'il est sorti des plans de l'entraîneur d'Al-Hilal, Simone Inzaghi.

Fait marquant, Cancelo était présent mercredi dernier au Camp Nou pour assister à la cérémonie de présentation de l'équipe avant le Trophée Joan Gamper face à Al Ahly d'Égypte. Il portait le maillot numéro 2 dans le tunnel et était impatient d'apparaître, mais il n'a pas été autorisé à entrer sur la pelouse en raison de démarches officielles non finalisées, ce qui a conduit le club à reporter sa présentation à aujourd'hui.

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Par ce transfert, Cancelo revient porter le maillot numéro 2, avec lequel il avait brillé auparavant, et retrouve son ancien coéquipier de Manchester City, Rodri, après avoir joué à ses côtés pendant trois ans et demi. Les débuts de Cancelo avec le Barça remontaient à la saison 2023-2024, sous forme de prêt en provenance de City, sous la direction de Xavi Hernández, avant de rejoindre par la suite Al-Hilal pour 25 millions d'euros.