Une critique déguisée envers Maguire ? Fernandes livre sa version

Bruno Fernandes a démenti les informations suggérant qu'un post publié sur son compte Instagram pourrait être considéré comme une attaque contre le capitaine de Manchester United, Harry Maguire. Il y a eu beaucoup de spéculations à Old Trafford récemment concernant l'émergence supposée de problèmes dans le camp des Red Devils, avec des questions sur le fait que l'attaquant Cristiano Ronaldo devrait être le capitaine de l'équipe.

La photo de la discorde

Bruno Fernandes a mis de l'huile sur le feu en partageant une photo de lui travaillant avec Eric Bailly et Raphael Varane à l'entraînement. L'international portugais a déclaré qu'il se sentait "très en sécurité" entre les deux défenseurs centraux qui sont en concurrence avec Maguire pour le temps de jeu. Certains observateurs y voient une critique déguisée...

Après avoir vu un message innocent déclencher une polémique inutile, Fernandes a déclaré à Premier League Productions : "Honnêtement, je pense que les gens remettent tout en question dans ce club. Chaque semaine, nous avons une nouvelle histoire sur quelque chose. J'ai posté une photo sur Instagram où j'étais avec Rapha et Eric et j'ai dit : 'Je me sens très en sécurité au milieu avec ces deux-là'. Signification, 'sécurité' comme si quelqu'un venait, ils sont comme mes gardes du corps". Il se défend d'avoir visé son capitaine dans via ce post.

Fernandes appelle à l'union sacrée

"Les gens se plaignent que je lance quelque chose à Maguire. Mais Maguire n'était pas le seul défenseur qui n'était pas sur la photo. Victor Lindelof n'était pas sur la photo, Phil Jones n'était pas sur la photo. Les gens veulent se plaindre et faire des histoires autour de nous, mais le plus important est que nous restions ensemble et que nous fassions notre travail sur le terrain. Évidemment, tout le monde est vraiment heureux avec Harry parce que c'est vraiment difficile d'être à sa place dans la dernière période. Honnêtement, nous avons tous des mauvais matchs", a ensuite ajouté le Portugais, défendant le bilan du défenseur anglais.

"Et quand nous ne gagnons pas, ce n'est pas parce que H ne joue pas bien, ou que Bruno ne joue pas bien, c'est parce que l'équipe ne joue pas bien et n'est pas performante. Pour nous, à l'intérieur du vestiaire, ce n'est pas là que nous blâmons quelqu'un, on cherche à comprendre comment nous nous sortons de mauvaises situations", a enfin déclaré l'ancien du Sporting Lisbonne. Une sortie médiatique nécessaire pour éteindre le début d'incendie.