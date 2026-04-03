Une crise sans précédent : la République démocratique du Congo retient ses joueurs après sa qualification historique pour la Coupe du monde !

L'entraîneur de l'Espanyol, Manolo González, s'est dit surpris par la décision de la Fédération congolaise de football, qui a refusé d'autoriser les joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à rejoindre leurs clubs respectifs après la qualification historique de la sélection pour la Coupe du monde 2026.

Cette décision intervient après que la République démocratique du Congo a réalisé un exploit sans précédent depuis plus d'un demi-siècle, en se qualifiant pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans, suite à sa victoire 1-0 contre la Jamaïque lors de la finale du barrage mondial qui s'est déroulée au Mexique.

Elle devient ainsi le dixième pays africain à décrocher sa place dans la compétition ; elle disputera les matchs du groupe 11 aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l’Ouzbékistan.

Lors de la conférence de presse qu'il a donnée avant le match contre le Real Betis en Liga, Gonzalez a expliqué que son équipe se trouvait dans une situation difficile en raison de l'absence du milieu de terrain Charles Bikel, la Fédération congolaise ayant refusé de l'autoriser à rejoindre son club.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Nous avons reçu une notification officielle de la Fédération congolaise confirmant que les joueurs internationaux ne sont pas autorisés à quitter le pays pour le moment, pour des raisons liées à des restrictions internes. Cette décision ne concerne pas seulement Bekele, mais tous les joueurs de l'équipe nationale. »

González a ajouté que cette situation était « tout à fait inhabituelle » pour le club catalan, précisant que la direction avait déjà entamé des contacts avec la Fédération congolaise de football et la Fédération internationale de football (FIFA) afin de résoudre cette crise et d’engager les démarches juridiques nécessaires.

L'Espanyol espère mettre fin à la série de résultats négatifs qui le poursuit depuis le début de l'année 2026, puisqu'il occupe la onzième place du classement de la Liga avec 37 points, tandis que le Real Betis compte 44 points et se trouve en cinquième position.

L'entraîneur a conclu son intervention en affirmant que le club « avait pris toutes les mesures officielles nécessaires » et qu'il attendait la réponse des instances concernées pour résoudre cette affaire qu'il a qualifiée d'« hors de contrôle ».