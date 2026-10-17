Une crise qui s'aggrave en coulisses : le pari le plus risqué de Pérez menace de détruire le Real Madrid

Le projet de Florentino Pérez, président du Real Madrid, semblait aller dans la bonne direction lorsque le Real Madrid a célébré, à l'été 2024, le sacre en Ligue des champions et en Liga, avant de bouger pour recruter l'attaquant français Kylian Mbappé.

Mbappé a rejoint une armada de stars, dans la deuxième tentative du président du club merengue de donner aux supporters une équipe réunissant l'élite des plus grandes vedettes mondiales.

Le contexte était idéal, et personne ne s'attendait à ce qui allait se produire au cours des années suivantes. Mais depuis l'arrivée de l'attaquant français, le Real Madrid a vécu deux saisons marquées par les déceptions et la montée des tensions.

Selon le journal espagnol Sport, plusieurs raisons expliquent ces mauvais résultats, parmi lesquelles la gestion du milieu de terrain et le manque d'harmonie entre les entraîneurs et les membres de l'effectif.

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Cela étant, au cours de ces deux saisons, il a surtout été question du manque d'entente et de la baisse de rendement affichés par Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior lorsqu'ils évoluent ensemble.

Un pari maintenu sur le trio

Malgré les résultats, Florentino Pérez s'est accroché à sa décision de bâtir le projet futur du club autour de ce trio de stars, et ses choix récents le confirment, en particulier en matière de prolongations de contrat.

Le président du Real Madrid disposait de conditions idéales pour prendre une décision tranchée au sujet de Vinicius Junior, compte tenu du niveau affiché par la star brésilienne ces dernières saisons, mais aussi de la possibilité de réaliser une vente colossale avant la fin de son contrat, avec un club intéressé par son recrutement comme Arsenal. Le tableau semblait donc parfaitement propice à un départ du joueur.

Mais Pérez et la direction du club étaient déterminés à prolonger le contrat du joueur, quelles qu'en soient les conséquences. Les deux parties ont dû faire des concessions sur leurs exigences, mais Vinicius a malgré tout obtenu un nouveau contrat très avantageux, qui en a fait le deuxième joueur le mieux payé de tout l'effectif, derrière Mbappé uniquement, et avec un écart important sur le reste de ses coéquipiers.

Ce contrat a conféré au joueur un statut et une influence plus importants au sein de l'équipe, mais au lieu de constituer une source de motivation pour progresser, il s'est transformé en problème au vu de ce qu'il produit sur le terrain.

Vinicius a prolongé son contrat jusqu'en 2032, tandis que Jude Bellingham prolongera prochainement le sien jusqu'en 2031.

Le club considère que le joueur anglais est le véritable leader de l'équipe et l'incarnation des valeurs du Real Madrid, ce qui le place à un rang supérieur à celui de ses deux coéquipiers de l'attaque sur ces deux plans. La récente prolongation de la star brésilienne a d'ailleurs été l'un des éléments ayant poussé à prolonger le contrat du milieu de terrain et à revaloriser son salaire pour l'aligner sur celui de Vinicius.

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Un risque manifeste

Mbappé est lié au Real Madrid par un contrat courant jusqu'en 2029, Bellingham jusqu'en 2031 et Vinicius Junior jusqu'en 2032.

Les trois joueurs occupent le sommet de la hiérarchie salariale de l'équipe, la star française devançant d'un cran ses deux coéquipiers grâce à sa prime à la signature.

Pérez a donc choisi de lier l'avenir du club à la capacité de ce trio offensif à trouver une complémentarité et à afficher le niveau attendu, alors que ce trio a, jusqu'ici, soulevé plus d'interrogations qu'il n'a apporté de réponses rassurantes.

La star française marque des buts et fait grimper ses statistiques avec une facilité frappante, mais elle brille par son absence dans les grands rendez-vous, et son comportement sur le terrain comme en dehors a provoqué un refroidissement de son lien avec le public.

Quant à la star brésilienne, elle est devenue littéralement l'ombre du joueur qu'elle était auparavant : il ne passe plus les défenseurs, ne marque plus et n'assume plus ses tâches défensives.

Enfin, le joueur anglais apparaît totalement affecté par la présence de ses coéquipiers autour de lui, qui lui volent souvent la lumière. Et malgré ses prestations étincelantes avec sa sélection nationale, il affiche un rendement extrêmement irrégulier avec le Real Madrid.

Même si ces éléments auraient pu peser sur les décisions de prolongation de contrat sur de longues durées, la direction du Real Madrid a rejeté la faute sur les entraîneurs, ou sur les circonstances entourant l'équipe, comme l'arbitrage, les blessures et d'autres facteurs.

La direction du club reste attachée à son pari sur ce trio, qui affronte un test décisif durant la saison en cours, car trois années sans remporter de titre majeur seraient catastrophiques pour tout le monde au Real Madrid.

Et tout cela sans compter que le dossier Mbappé devra être tranché tôt ou tard, car l'été prochain, la star française entamera les deux dernières années de son contrat.

Le Real Madrid n'est pas censé accepter que sa vedette numéro un arrive aux douze derniers mois de son contrat sans prolongation, ce qui obligera le club à ouvrir des négociations au cours de la saison prochaine.



