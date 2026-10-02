Il semble que la sélection du Portugal n'ait plus besoin de sa star et capitaine Cristiano Ronaldo, mais qu'elle soit même devenue meilleure sans lui, comme beaucoup l'ont constaté, lors de son premier match après la crise qui a secoué les coulisses du « Brésil de l'Europe ».

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection du Portugal dans la capitale danoise Copenhague, avant-hier mercredi, à la suite d'un différend avec son entraîneur Jorge Jesus, en raison de sa non-titularisation lors du match contre la Norvège, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Et lors de son premier match après le départ de Ronaldo, la sélection du Portugal a signé une large victoire face au Danemark sur le score de 4-2, hier jeudi, au stade Parken dans la capitale danoise Copenhague, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

C'est devenu la première fois que la sélection du Portugal inscrit 4 buts à l'extérieur sans la participation de Ronaldo depuis 18 années entières, et plus précisément depuis qu'elle l'avait fait contre Malte en septembre 2008.

Le journal britannique « The Sun » a dévoilé une statistique saisissante, qui met en lumière le recul des chiffres de la sélection du Portugal en présence du « missile de Madère » depuis 2017, un an après avoir réalisé le miracle du sacre à la Coupe d'Europe des nations « Euro 2016 ».

Depuis lors, la sélection du Portugal a disputé 126 matches, dont 98 avec la présence de Ronaldo, remportant 63 % d'entre eux, et 28 autres sans sa participation, dont elle a gagné 64 %.

Mais le chiffre le plus marquant concerne le bilan offensif, puisque la sélection du Portugal a inscrit 210 buts en 98 matches auxquels Ronaldo a participé, soit une moyenne de 2,1 buts par match, un ratio qui paraît élevé.

Toutefois, le chiffre le plus important est intervenu en l'absence du « missile de Madère », puisque la sélection du Portugal a inscrit 75 buts en 28 matches, soit une moyenne de 2,7 buts par match, ce qui révèle une puissance offensive hors du commun malgré l'absence de la vedette numéro un.

Le journal a justifié cette différence par la nature des matches auxquels Ronaldo participe, puisqu'il est présent dans les matches difficiles où les occasions ne se présentent pas en grand nombre, tandis qu'on le ménage face aux sélections plus modestes, où marquer est plus facile.

Mais « The Sun » a également mis l'accent sur la diversité offensive de la sélection du Portugal tout au long de ces années, avec la présence de joueurs tels que Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, João Félix et le regretté Diogo Jota.

Cette diversité offensive ressort davantage en l'absence de Ronaldo, d'autant que les joueurs trouvent plus d'aisance dans leurs prises de décisions, sans être contraints d'opter pour un choix précis consistant à préparer le ballon pour une seule personne chargée de marquer les buts.

La réalité de ces analyses devrait se préciser lors des prochains matches de la sélection du Portugal, qui se dérouleront le plus probablement sans Cristiano Ronaldo, compte tenu de sa décision de quitter définitivement le « Brésil de l'Europe ».

La sélection portugaise se prépare actuellement à disputer un match décisif contre la Norvège, après-demain dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, où elle a besoin de gagner pour se qualifier en demi-finale.

La sélection du Portugal occupe la tête du groupe 4 avec un total de 9 points, récoltés grâce à 3 victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark, avec 6 points entiers d'avance sur les trois sélections.