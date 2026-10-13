Les crises de Manchester City ne se limitent plus aux accusations d'infractions aux règles financières du football, après que des rapports de presse britanniques ont révélé des accords immobiliers controversés et des relations étroites entre les investisseurs d'Abou Dabi et les autorités locales de la ville de Manchester, plaçant le Premier ministre britannique Andy Burnham face à des interrogations politiques croissantes, à la veille du choc attendu de l'équipe contre le Paris Saint-Germain.

Selon les journaux « Sunday Times » et « The Times », des accords immobiliers ont été conclus entre le conseil municipal de Manchester et des sociétés liées au groupe Abu Dhabi United, propriété du cheikh Mansour ben Zayed, propriétaire du club, comportant des clauses de confidentialité strictes qui ont soulevé des questions sur la transparence dans la gestion de projets impliquant des terrains et des intérêts publics.

Les accords, signés entre 2014 et 2019, prévoyaient des restrictions sur la divulgation d'informations relatives à certains projets sans l'approbation des parties concernées, y compris les projets de développement du quartier d'Eastlands, autour de l'Etihad Stadium. Les arrangements incluaient également la société « Manchester Life », fondée en 2014 avec la participation du conseil municipal et d'investisseurs émiratis pour développer des projets résidentiels dans l'est de Manchester.

Bien que les clauses de confidentialité soient courantes dans les transactions immobilières, leur étendue a soulevé des questions sur le degré de transparence dans la gestion de ces projets, en particulier face à la difficulté d'en déterminer précisément l'impact financier sur les fonds publics et les contribuables.

Ces développements surviennent alors que Manchester City fait toujours face aux retombées de l'affaire financière qui comprend 115 accusations de violation des règlements de la Premier League, selon le site français « Foot Mercato ».

Selon les rapports évoqués, les résultats de l'enquête indépendante ont conclu à l'existence d'infractions sur un grand nombre des points examinés, dans un contexte d'allégations portant sur l'injection de plus de 800 millions de livres sterling de manière indirecte via des accords commerciaux controversés. Mais le club contexte ces conclusions et continue de les contester, ce qui laisse l'affaire ouverte à de nouveaux développements susceptibles d'affecter son avenir sportif et financier.

En revanche, d'anciens responsables locaux ont défendu les projets immobiliers, affirmant qu'ils avaient contribué au développement de quartiers jusque-là délaissés et attiré des investissements générant des retombées économiques pour la ville. Le conseil municipal de Manchester a par ailleurs souligné que les clauses de confidentialité étaient habituelles dans de tels accords et qu'elles n'accordaient pas aux investisseurs un pouvoir absolu sur ses communications ou ses obligations légales.

Andy Burnham, l'actuel Premier ministre britannique, constitue l'un des principaux axes de la polémique, après que les rapports ont révélé ses relations passées avec la direction de Manchester City lorsqu'il occupait le poste de maire du Grand Manchester entre 2017 et juillet 2026.

D'après le journal « The Times », Burnham a reçu des invitations pour assister à trois matchs de l'équipe à l'Etihad Stadium, ainsi qu'à un concert du chanteur Ed Sheeran organisé au club. Il est également apparu en septembre 2019 aux côtés de Khaldoon Al Mubarak, président du conseil d'administration de Manchester City, lors du match d'adieu de Vincent Kompany.

Les autorités du Grand Manchester ont également confirmé la tenue d'une réunion officielle entre Burnham et Al Mubarak en 2021, en marge d'un sommet sur l'investissement organisé par le ministère britannique du Commerce international, précisant que les invitations reçues par le responsable avaient été déclarées conformément aux procédures en vigueur.

Les pressions politiques se sont intensifiées après les déclarations de Burnham, dans lesquelles il exprimait son inquiétude face à une éventuelle vente du club par ses propriétaires émiratis, dans le contexte des retombées de l'affaire financière, soulignant leur rôle dans la transformation économique qu'a connue la ville.

Des dirigeants politiques, parmi lesquels la cheffe du parti conservateur Kemi Badenoch et le chef des libéraux-démocrates Ed Davey, ont réclamé davantage de transparence sur les relations de Burnham avec le club et ses propriétaires. Le Premier ministre s'est engagé à révéler les détails de ses relations commerciales avec eux durant son mandat de maire, tout en insistant sur la nécessité de l'indépendance des procédures liées à l'affaire financière.

De son côté, le cabinet du Premier ministre à Downing Street a souligné que la loi s'applique à tous sans exception.

L'affaire ne s'arrête pas aux accords immobiliers ou à la relation de Burnham avec la direction du club, puisque les rapports ont indiqué que l'autorité du Grand Manchester avait accordé trois prêts, d'une valeur totale de 55 millions de livres sterling, à des projets immobiliers soutenus par des parties émiraties durant son mandat de maire.

Ces informations ont relancé le débat sur les conditions de financement, les garanties offertes aux investisseurs et la capacité des autorités publiques à documenter et vérifier les retombées économiques de ces accords.

Un rapport relatif à la gouvernance municipale publié en 2025 a également relevé des faiblesses dans la documentation et le contrôle de certains accords de long terme, ce qui a renforcé les appels à un renforcement du contrôle et de la transparence.

En revanche, les autorités locales et la société « Manchester Life » continuent de défendre l'impact économique des projets et rejettent les accusations suggérant que les investisseurs auraient obtenu une influence injustifiée sur les décisions ou les déclarations publiques.

Manchester City se retrouve ainsi face à une crise qui dépasse les résultats des matchs et les accusations financières, pour toucher à la relation entre l'investissement étranger et les institutions publiques en Grande-Bretagne.

Et à l'approche du choc contre le Paris Saint-Germain, les pressions s'accentuent sur le club et son environnement, à un moment où la transparence et la responsabilité sont devenues un axe essentiel du débat autour de ses relations avec les autorités locales et des retombées des investissements de ses propriétaires émiratis sur l'avenir de la ville.