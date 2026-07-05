Une crise menace le contrat de Klopp… La Fédération allemande va-t-elle rompre avec ses traditions historiques pour la première fois ?

Le contrat que la Fédération allemande de football (DFB) s’apprêtait à signer avec Jürgen Klopp, ex-entraîneur de Liverpool, pour succéder à Julian Nagelsmann à la tête de la sélection nationale, se heurte à une crise majeure survenue ces dernières heures.

Jürgen Klopp, responsable du département football international chez « Red Bull », avait donné son accord pour prendre les rênes de la sélection allemande.

Cette issue fait suite à la mise en demeure formelle adressée à l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, sommé de présenter sa démission sous peine d’être immédiatement démis de ses fonctions, après l’élimination surprise de l’Allemagne aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Le technicien a officialisé son départ vendredi dernier.

Dans sa quête d’un successeur, la Fédération allemande a donc contacté Klopp, sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2029, et l’intéressé a manifesté son intérêt pour le poste.

Toutefois, malgré une nomination qui semblait se dessiner sans accroc, le processus ne fait pas l’unanimité au sein de Red Bull. Selon la chaîne « Sky Sports », le groupe autrichien serait très mécontent de la communication de la Fédération allemande, qui a officialisé les discussions avec Klopp sans avoir conclu d’accord préalable.

Cette annonce a vivement irrité la direction de Red Bull, qui comptait faire de l’Allemand la figure de proue de son projet sportif pour les années à venir.

Les actionnaires de Red Bull exigent une indemnité financière pour la rupture du contrat de Klopp, qui court jusqu’en 2029. Une demande non négligeable, la Fédération allemande n’ayant jamais eu à payer d’indemnité pour nommer un sélectionneur.

Le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf, négocie actuellement avec le groupe autrichien pour trouver un accord et débloquer la situation.

Une première réunion est prévue la semaine prochaine à New York entre une délégation de la Fédération allemande, Jürgen Klopp et son agent Mark Kosicke.

Des représentants de Red Bull pourraient se joindre aux discussions afin de résoudre définitivement le dossier. Une chose est sûre : Klopp a confirmé son souhait de prendre les rênes de la sélection allemande et s’est dit prêt à reprendre du service deux ans après avoir quitté Liverpool.

Reste à savoir si la Fédération allemande réussira à convaincre Red Bull de le libérer, et si le club acceptera de payer les indemnités de transfert.