Les critiques s’intensifient concernant la pelouse du stade MetLife, dans le New Jersey, qui doit accueillir la finale de la Coupe du monde 2026. Après plusieurs rencontres disputées sur cette pelouse, joueurs, entraîneurs et médias internationaux ont dénoncé un terrain « indigne d’un événement de cette envergure » et réclamé son remplacement pour la finale.

Le quotidien allemand Bild, particulièrement virulent après la rencontre Allemagne-Équateur jeudi soir, a jugé l’état de la pelouse « inacceptable » et appelé la FIFA à reconsidérer d’urgence le choix du stade pour la finale, tant l’inquiétude grandit depuis le match d’ouverture entre le Maroc et le Brésil. le stade étant pointé du doigt depuis le match d’ouverture entre le Maroc et le Brésil, les observateurs s’inquiétant ouvertement des conditions de jeu dans une enceinte censée accueillir l’événement phare du football mondial.

Les stars n’ont pas tardé à exprimer leur profond mécontentement, selon le site « Foot Mercato ». Le Brésilien Vinícius Júnior a été le premier à tirer la sonnette d’alarme après le match contre le Maroc, soulignant que la chaleur intense asséchait la pelouse à une vitesse record, ce qui entrave la circulation du ballon et empêche les joueurs d’imposer leur rythme, un constat partagé par son coéquipier Bruno Guimarães. Les critiques ont également fusé du camp français après la rencontre face au Sénégal : la star Adrien Rabiot a ironisé en déclarant qu’il ne savait même pas si l’on pouvait qualifier cet endroit de terrain, le qualifiant de surface synthétique dure et raide.

Didier Deschamps a livré une analyse technique : une dalle de béton située juste sous la pelouse raccourcit les fibres et perturbe le rebond du ballon, et interdit l’usage de crampons métalliques en raison d’un manque de profondeur du sol. Les experts pointent une tonte excessive et un « rapiéçage » aléatoire avec des bandes de gazon de qualités et de couleurs hétérogènes, source d’un manque d’homogénéité et de rebonds irréguliers du ballon d’une zone à l’autre.

À l’approche des phases éliminatoires décisives, la pression monte sur la FIFA pour qu’elle trouve une alternative et déplace la finale si la situation n’est pas corrigée immédiatement, d’autant plus que le stade « MetLife » souffre d’un inconvénient supplémentaire : l’absence de toit climatisé, ce qui laisse les joueurs à la merci d’une météo capricieuse et d’une chaleur étouffante, un paradoxe flagrant : les États-Unis possèdent des stades ultra-modernes équipés de toits rétractables et de systèmes de climatisation, mais ils ont été écartés au profit d’une enceinte qui est désormais le principal casse-tête du comité organisateur du Mondial 2026.