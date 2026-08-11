Une crise d'inflation menace le Real Madrid : Mourinho cible trois noms pour un départ

José Mourinho dispose actuellement d'un effectif de 26 joueurs, alors que l'entraîneur portugais souhaite ne compter que sur 20 joueurs, auxquels s'ajoutent 3 joueurs souffrant de blessures de longue durée, à savoir Militão, Rüdiger et Ferland Mendy. Ainsi, Mourinho se retrouve avec 3 joueurs de trop par rapport à ses besoins, même en incluant les blessés dans l'effectif.

Mourinho avait clairement exposé sa position après le match de Budapest, lorsqu'il avait déclaré : « Je veux un effectif réduit, composé de 20 joueurs en plus des blessés. » Et désormais, après la confirmation du maintien de Thiago Pitarch avec l'équipe première, le nombre de joueurs du Real Madrid s'élève à 26.

Compte tenu des réserves de la période de transferts actuelle, les choses paraissent en grande partie claires, puisque Mourinho se montre satisfait de son effectif actuel, à l'exception de certains joueurs qui pourraient partir avant la clôture du marché.

Le Real Madrid a dépensé 225 millions d'euros pour 6 recrutements afin de répondre aux besoins de l'entraîneur, à savoir Diomandé, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva et Carlos Espai. Rodri devait être le transfert le plus marquant, mais le milieu de terrain de Manchester City a quitté le club à un moment crucial, et il n'existe pour l'heure aucun projet d'entrer sur le marché des transferts pour recruter un autre milieu de terrain.

En revanche, le recrutement d'un nouveau défenseur central pourrait devenir une option envisageable si le club recevait une bonne offre pour Asensio et si le produit de l'académie du Real Madrid acceptait de partir, bien qu'il répète sans cesse son souhait de rester au sein de l'équipe.

Il semble que Mourinho dispose de 3 joueurs de trop par rapport à ses besoins dans l'effectif, mais il cherche à tirer parti des joueurs capables d'occuper plusieurs postes, comme Arda Güler et Bernardo Silva, qui peuvent évoluer sur toute la ligne offensive, en plus de pouvoir être utilisés au milieu de terrain.

Il en va de même pour Bellingham. L'entraîneur estime que la présence de joueurs qui disposent de peu de minutes et n'ont guère de chances de participer pourrait engendrer un climat de travail tendu au sein du vestiaire, ce qu'il cherche à éviter.

Le Real Madrid espère toujours vendre Camavinga, mais la vérité est que le club n'a jusqu'à présent reçu aucune offre sérieuse pour le joueur français durant la période de transferts estivale actuelle. Et bien que Camavinga ait laissé entendre son souhait de rester avec l'équipe, il pourrait changer de position s'il recevait une offre de l'un des grands clubs.

En cas d'offre convenable, le Real Madrid ne s'opposerait pas au départ du joueur, bien que Mourinho ait manifesté son admiration pour les prestations de Camavinga durant la préparation de la nouvelle saison, et qu'il ait salué son engagement à l'entraînement.

Quant à Endrick, sa situation était plus délicate, mais le club a abandonné l'idée de le prêter à la demande de Mourinho, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol «AS ». C'est pourquoi l'attention se porte désormais sur un autre joueur, Mendy, d'autant que le poste d'arrière gauche compte 3 joueurs.

Le Real Madrid souhaite trouver une solution à la situation de Mendy, mais le joueur, selon ce qu'a rapporté le journal « AS », n'a pas l'intention de quitter le club pour le moment.

Enfin, le Real Madrid attend l'arrivée d'offres pour Asensio, qui a une grande confiance en sa capacité à convaincre Mourinho qu'il est le joueur qui convient à son projet. Le produit de l'académie du club a fourni de gros efforts durant la préparation de la nouvelle saison, avant de subir une blessure musculaire au quadriceps.

La blessure devrait éloigner Asensio des entraînements de Valdebebas pendant six semaines, ce qui rendra plus difficile l'arrivée d'offres sérieuses pour le recruter durant la période restante du marché des transferts.

Le plan de Mourinho consiste à disposer de deux joueurs par poste, mais il existe un surplus à certains postes, notamment en défense centrale, jusqu'au rétablissement de Militão, dont la situation reste incertaine, ainsi qu'au poste d'arrière gauche, où Mendy est considéré comme un cas sur lequel il est difficile de compter.

Il existe également un surplus au poste d'ailier droit, avec la capacité de Bernardo Silva à occuper plusieurs postes, y compris au milieu de terrain, en plus d'une abondance au poste d'attaquant.

En cas de départ de l'un de ces joueurs, le Real Madrid gérera la chose de manière positive, mais si aucune offre convenable n'arrive, il est probable qu'ils restent avec l'équipe. Quoi qu'il en soit, le club a déjà posé les bases de l'effectif de Mourinho, et il reste désormais à sceller le sort des joueurs excédentaires avant la clôture du marché des transferts.