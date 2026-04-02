Une Coupe du monde, finalement ? Un international néerlandais de haut niveau s'apprête à faire son retour

Emmanuel Emegha fait son retour dans le groupe du RC Strasbourg ce week-end. L'attaquant de 23 ans, qui compte deux sélections avec l'équipe nationale néerlandaise, espère retrouver le terrain après quatre mois d'absence.

En France, on s'attend à ce qu'Emegha joue à nouveau samedi lors du match à domicile contre l'OGC Nice.

L'attaquant originaire de La Haye s'était blessé à l'aine peu après ses débuts avec les Oranje, ce qui l'a tenu à l'écart des terrains ces quatre derniers mois.

Emegha aurait dû faire son retour à Strasbourg plus tôt, mais un contretemps l’a contraint à reporter son retour.

Selon L’Équipe, Emegha s’est montré en grande forme à l’entraînement de Strasbourg cette semaine. L’Alsace se demande combien de minutes le coach Gary O’Neil lui accordera.

Le capitaine de Strasbourg, Emegha, espère donc pouvoir convaincre le sélectionneur Ronald Koeman de le retener dans son effectif au cours des prochains mois.

Cette saison, Emegha totalise sept buts et deux passes décisives en onze matches officiels. Il a joué 28 minutes avec les Oranje en novembre.