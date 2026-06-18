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Themba ZwaneImago

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Une Coupe du monde écourtée à seulement 23 minutes ? La FIFA suspend un joueur pour trois matchs

Coupe du monde
Afrique du Sud
T. Zwane

La Coupe du monde 2026 est d’ores et déjà terminée pour Themba Zwane. La FIFA a infligé au Sud-Africain une suspension de trois matchs suite à son carton rouge reçu lors de la défaite 2-0 contre le Mexique.

Tout a basculé pour le milieu de terrain de 36 ans lors du match d’ouverture : entré en jeu à la 60e minute à la place de Jayden Adams, il a rapidement terni son entrée en matière.

À la 84^e minute, le vétéran a perdu son sang-froid et asséné un coup de poing à Roberto Alvarado.

Une exclusion synonyme d’élimination virtuelle, car il manquera les deux dernières rencontres de poule face à la République tchèque et à la Corée du Sud.

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Si, contre toute attente, les Sud-Africains se qualifiaient malgré tout pour les phases à élimination directe, le milieu de terrain manquerait aussi le premier tour de ces rencontres à élimination.

À 36 ans, il lui sera difficile de prendre part à une nouvelle Coupe du monde ; son tournoi se limite donc, pour l’instant, à 23 minutes.

Zwane compte 55 sélections avec l’Afrique du Sud et son contrat avec les Mamelodi Sundowns expire en fin de saison.

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