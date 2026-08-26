Le Sport Bild a révélé d’autres détails sur la prolongation de contrat du joueur de 19 ans, qui, selon ces informations, pourrait encore avoir un effet positif sur l’état de son compte en banque dans un avenir proche grâce à plusieurs facteurs.

Peu après l’annonce de ce revirement surprenant, il avait déjà filtré qu’aucune clause libératoire ne figure dans le contrat de travail d’El Mala, désormais valable jusqu’en 2031. Son salaire aurait, selon les informations disponibles, doublé pour atteindre environ trois millions d’euros. En outre, il a reçu le numéro 10, comme autrefois Lukas Podolski. Selon le rapport du Sport Bild, davantage d’argent devrait toutefois revenir à terme au clan du joueur.

Ainsi, Sabrina, la mère d’El Mala, qui a dirigé cet été les négociations concernant l’avenir de son fils et a également opposé un refus au FC Brentford malgré un accord entre les deux clubs, a négocié un pourcentage de 5 % sur une future revente. En clair : si un club met 50 millions d’euros sur la table l’été prochain — la somme exigée par le FC comme prix fixe — El Mala et sa famille empocheraient 2,5 millions d’euros. Pour un transfert de 100 millions d’euros, ce qui n’est pas à exclure au vu de la puissance financière de la Premier League pour des joueurs offensifs aussi talentueux, cela représenterait cinq millions d’euros.

Said El Mala peut-il quitter le 1. FC Cologne l’été prochain ?

Les rumeurs selon lesquelles Cologne ne lui mettrait pas de bâtons dans les roues si un grand club venait frapper à la porte l’été prochain ont toutefois été clairement démenties par le directeur sportif Thomas Kessler en marge du match de Coupe contre les Würzburger Kickers (2-1) : « Cela repose sur la confiance. Toutes les discussions ont été marquées par la confiance. Et au final, il n’y a pas non plus de gentleman’s agreement dans ce cas — ni de clause libératoire. » Un départ un an après la prolongation de contrat ne serait toutefois nullement à exclure en cas d’offre adéquate.

Comme l’a déjà rapporté il y a quelques jours le Kölner Stadt-Anzeiger, le clan du joueur s’est en outre assuré une sorte de prime à la signature de 500 000 euros, qui ne sera toutefois pas versée en une seule fois, comme c’est habituellement le cas. Elle sera au contraire versée chaque année où El Mala portera le maillot de Cologne. D’autres revenus sont également possibles grâce à un contrat privé avec REWE, le sponsor principal du FC. L’entreprise, dont le patron Lionel Souque siège au conseil de surveillance des Geißböcke, a apparemment conclu un contrat privé avec El Mala.

Selon les informations du Sport Bild , il serait prévu de promouvoir le teenager de manière aussi visible que Jamal Musiala et Thomas Müller, à condition qu’il devienne international. Si El Mala ne se blesse pas autour du début de saison, cela pourrait déjà être le cas lors de la prochaine trêve internationale. À la mi-septembre, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp annoncera sa première liste. El Mala était déjà considéré comme un candidat pour la sélection de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde, mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. Ce qui a surtout suscité l’incompréhension, c’est que Nagelsmann, après la blessure de Lennart Karl, a convoqué en renfort le milieu de terrain Assan Ouedraogo, et non El Mala, pour remplacer le joueur de couloir.

Getty Images

Pourquoi Said El Mala n’a-t-il pas rejoint le BVB ?

L’accession au statut d’international serait également liée à une hausse de sa valeur marchande, ce dont le BVB avait bien entendu conscience. C’est aussi pour cette raison que le Borussia Dortmund n’a pas hésité à faire d’El Mala son transfert record. Bonus compris, plus de 50 millions d’euros avaient été mis sur la table, selon des informations concordantes dans les médias. Les Cologne ont toutefois refusé, car ils exigeaient une somme fixe de 50 millions d’euros. Dans la foulée, Leipzig aussi, qui voulait recruter El Mala comme successeur de Yan Diomande, s’est cassé les dents sur le FC. RB aurait même offert un peu plus que le BVB, mais le veto de Cologne est resté inchangé.

El Mala peut aussi continuer à profiter de la présence de son frère Malek, qui évoluait jusqu’ici avec l’équipe réserve. Son contrat aurait lui aussi été prolongé par anticipation jusqu’en 2031 dans le cadre de l’accord — les deux frères restent donc toujours indissociables, ce qui serait également un facteur majeur dans la planification de l’avenir de ce talent d’exception.