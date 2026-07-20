Le défenseur central s'est alors laissé aller à une confusion déconcertante. « Je me tenais à côté de Paredes quand Pedri s'est approché de nous et a dit : “Messi a échoué et maintenant, vous rentrez tous chez vous.” Paredes l'a immédiatement entendu, et c'est là qu'il a réagi », a expliqué Martinez après le coup de sifflet final, donnant sa version des faits.

Problème : le milieu de terrain espagnol Pedri n’a rien à voir avec ces incidents. Martinez l’a vraisemblablement confondu avec son coéquipier au FC Barcelone, Gavi.

Revenons au début : des images circulant sur les réseaux sociaux montrent que, dès le coup de sifflet final de la finale, le capitaine espagnol Rodri et le latéral argentin Nahuel Molina en sont venus aux mains. Lorsque le remplaçant espagnol Eric Garcia s’est interposé, une mêlée très agressive s’est formée, dans laquelle Paredes s’est notamment impliqué.

Après la finale de la Coupe du monde : l’Argentin Leandro Paredes perd complètement son sang-froid

Le milieu argentin a d’abord balancé une semelle sur Garcia sans crier gare. Gavi s’est alors jeté dans la mêlée, provoquant selon Martinez ses adversaires sud-américains. « Je comprends sa réaction, les émotions étaient à leur comble. Nous venions de perdre une finale de Coupe du monde, et entendre de tels propos n’apaise personne », a expliqué Martinez pour défendre son coéquipier, qui s’en est alors pris violemment à Gavi et l’a fait tomber au sol. « Le football est un sport d’émotion, mais je ne pense pas que ces mots étaient nécessaires. Une fois le match terminé, il faut respecter l’adversaire, qu’on ait gagné ou perdu », a-t-il ajouté au sujet du comportement de Gavi.





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La situation s’est finalement calmée sans dégénérer davantage, mais Paredes a écopé d’un carton rouge de la part de l’arbitre Slavko Vincic pour ses deux fautes, même après le coup de sifflet final.

Entré en jeu en seconde période lors de la finale disputée à New York/New Jersey, Paredes a contribué à une stratégie argentine axée sur la défense, permettant aux siens de rejoindre les prolongations sur le score de 0-0. Les prolongations ont finalement souri à l’Espagne : Ferran Torres a inscrit le but en or à la 106^e minute, fixant le score final à 1-0.