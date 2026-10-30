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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a défendu l’attaquant Kai Havertz face aux critiques concernant son récent bilan devant le but. Arteta a réaffirmé son entière confiance en l’international allemand, tout en refusant de juger sévèrement son effectif après son élimination en Coupe de la Ligue anglaise face à Fleetwood Town en milieu de semaine.

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Arteta garde confiance en Havertz malgré sa disette devant le but

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a réaffirmé sa confiance totale en l'attaquant Kai Havertz malgré une baisse récente de sa production offensive. Havertz a joué aux côtés de Viktor Gyokeres lors de l'élimination d'Arsenal aux tirs au but, en milieu de semaine, face à Fleetwood Town, club de quatrième division.

Arteta a écarté l'idée que la forme actuelle de Havertz soit liée à ses précédentes blessures.

L'entraîneur d'Arsenal reste convaincu que ses attaquants répondront présent à Anfield.

Arteta évoque les baisses de rendement naturelles chez les attaquants de haut niveau

Avant le déplacement à Liverpool, Arteta a défendu la contribution globale de Havertz à l'organisation collective. « Non, cela n'a rien à voir avec ça. Il est vrai que, sur le plan des statistiques, nos chiffres ont baissé », a expliqué Arteta au sujet des antécédents physiques de Havertz.

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« Mais il a aussi eu des occasions de jouer, et ce type de forme et d'efficacité chez les joueurs offensifs, c'est très courant. »

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« J'ai une confiance totale en lui et en ce qu'il fait », a affirmé l'entraîneur espagnol.

Prendre du recul après l'élimination surprise en coupe en milieu de semaine

À propos de la défaite aux tirs au but contre Fleetwood, Arteta a appelé à prendre du recul dans l'évaluation des performances de Havertz et Gyokeres. « Ce qui s'est passé en milieu de semaine, c'est probablement la beauté de ce sport... Vous jouez ce match 100 fois, vous connaissez le résultat dans 99 % des cas », a-t-il observé.

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« Mais c'est le football, et ça arrive. Quelque chose de magique s'est produit et ils se sont qualifiés. »

« Je dois donc prendre du recul là-dessus et, bien sûr, analyser la situation, mais sans juger les joueurs trop sévèrement, surtout sans en comprendre le contexte », a-t-il insisté.

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L'attaque appelée à rebondir avant le choc décisif contre Liverpool

Havertz et Gyokeres sont toujours en lice pour occuper la pointe de l'attaque contre Liverpool dimanche après-midi.

Arteta attend une réaction nette de ses attaquants après la frustration du milieu de semaine.

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Arsenal se concentre sur l'obtention de trois points essentiels pour consolider ses ambitions de titre.