Arteta garde confiance en Havertz malgré sa disette devant le but
L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a réaffirmé sa confiance totale en l'attaquant Kai Havertz malgré une baisse récente de sa production offensive. Havertz a joué aux côtés de Viktor Gyokeres lors de l'élimination d'Arsenal aux tirs au but, en milieu de semaine, face à Fleetwood Town, club de quatrième division.
Arteta a écarté l'idée que la forme actuelle de Havertz soit liée à ses précédentes blessures.
L'entraîneur d'Arsenal reste convaincu que ses attaquants répondront présent à Anfield.
Arteta évoque les baisses de rendement naturelles chez les attaquants de haut niveau
Avant le déplacement à Liverpool, Arteta a défendu la contribution globale de Havertz à l'organisation collective. « Non, cela n'a rien à voir avec ça. Il est vrai que, sur le plan des statistiques, nos chiffres ont baissé », a expliqué Arteta au sujet des antécédents physiques de Havertz.
« Mais il a aussi eu des occasions de jouer, et ce type de forme et d'efficacité chez les joueurs offensifs, c'est très courant. »
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« J'ai une confiance totale en lui et en ce qu'il fait », a affirmé l'entraîneur espagnol.
Prendre du recul après l'élimination surprise en coupe en milieu de semaine
À propos de la défaite aux tirs au but contre Fleetwood, Arteta a appelé à prendre du recul dans l'évaluation des performances de Havertz et Gyokeres. « Ce qui s'est passé en milieu de semaine, c'est probablement la beauté de ce sport... Vous jouez ce match 100 fois, vous connaissez le résultat dans 99 % des cas », a-t-il observé.
« Mais c'est le football, et ça arrive. Quelque chose de magique s'est produit et ils se sont qualifiés. »
« Je dois donc prendre du recul là-dessus et, bien sûr, analyser la situation, mais sans juger les joueurs trop sévèrement, surtout sans en comprendre le contexte », a-t-il insisté.
L'attaque appelée à rebondir avant le choc décisif contre Liverpool
Havertz et Gyokeres sont toujours en lice pour occuper la pointe de l'attaque contre Liverpool dimanche après-midi.
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