Une confiance excessive qui vire au ridicule… La déclaration de la star sénégalaise lui attire les moqueries après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde

L'une des déclarations les plus audacieuses de la Coupe du monde 2026 a tourné au ridicule après l'élimination du Sénégal dès les seizièmes de finale. Les « Lions de la Teranga » ont donc vu leur parcours s'arrêter net, malgré des ambitions affichées en grand avant le tournoi.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, El Hadj Malick Diouf, star de la sélection sénégalaise, avait affiché des ambitions démesurées, assurant que son équipe ne se contenterait pas d’atteindre les demi-finales, record continental établi par le Maroc en 2022.

« Si l’objectif se limite à atteindre les demi-finales, autant rester chez nous », avait-il lancé en février, peu après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 contre le Maroc.

Interrogé par la chaîne française Canal+, il avait précisé : « Nous sommes une grande nation et nous allons à la Coupe du monde pour la gagner. À ceux qui se contentent de rêver des demi-finales, je présente mes excuses, mais nous, nous y allons pour remporter le tournoi. »

La réalité a toutefois été bien différente : les Sénégalais ont été éliminés dès les seizièmes de finale, battus par la Belgique mercredi soir, et ont donc quitté la compétition sans même approcher le carré d’as, objectif qu’ils considéraient comme insuffisant.

L’élimination des Lions a aussitôt propulsé cette déclaration sur le devant de la scène, les réseaux sociaux rappelant avec ironie que l’excès de confiance avait heurté la réalité du terrain. Nombre d’observateurs ont relayé les propos de l’attaquant, invitant le joueur à davantage d’humilité.

Rappelons que les Lions ont mené 2-0 jusqu’à la 86^e minute avant de se faire remonter par les Diables Rouges, qui ont égalisé dans le temps additionnel puis inscrit le but victorieux en toute fin de seconde prolongation.