Firas Al-Buraikan s'est retrouvé face à une équation difficile, la date de la cérémonie des récompenses du meilleur joueur en Asie coïncidant avec les préparatifs d'Al-Ahli en vue du Clasico tant attendu face à Al-Nassr, à un moment qui pourrait opposer directement son ambition personnelle et l'intérêt de son équipe.

La date de la rencontre a suscité une large polémique, d'autant que le Clasico, prévu le 20 novembre, intervient seulement 24 heures environ après la cérémonie de remise des prix, ce qui a poussé certains à critiquer la décision de programmer la confrontation à cette date, estimant que son report aurait offert à l'attaquant d'Al-Ahli l'occasion d'être présent à l'événement continental.

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Mais la question ne se limite pas à une simple présence à une cérémonie, car Badr Balobaid, expert des affaires du football asiatique, a révélé une condition susceptible de rendre l'absence d'Al-Buraikan coûteuse dans la course au trophée, lors de son intervention dans l'émission « Dawrina Ghair ».

Balobaid a expliqué que la présence du joueur à la cérémonie de couronnement constitue l'un des principaux critères sur lesquels se base la Confédération asiatique lors du choix du lauréat, soulignant que l'absence d'Al-Buraikan pourrait lui faire perdre le prix, bien qu'il figure parmi les candidats à celui-ci.

Ainsi, l'attaquant d'Al-Ahli se trouve face à un choix extrêmement difficile : se rendre à la cérémonie pourrait affecter sa préparation au Clasico, tandis que son absence à l'événement pourrait menacer ses chances dans la course au trophée du meilleur joueur en Asie.

La sensibilité de la situation s'est accrue en raison du temps limité entre les deux événements, puisqu'un seul jour sépare la cérémonie de la confrontation face à Al-Nassr, ce qui impose au joueur un défi en matière d'organisation des déplacements et du retour, en plus d'obtenir un repos suffisant avant le match.

Entre l'ambition d'un sacre continental et ses engagements avec Al-Ahli, Al-Buraikan reste à la croisée des chemins, dans l'attente de ce qui ressortira des dispositions de la cérémonie et de la position du club, au milieu d'une polémique autour de la date du Clasico qui a placé l'un des principaux joueurs de l'équipe dans cette situation complexe.