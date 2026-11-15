L'Atlético Madrid a reçu des nouvelles inquiétantes durant la trêve internationale, après que son défenseur Marc Pubill a été contraint de quitter le match de la sélection espagnole face à l'Angleterre, en raison de douleurs à la cheville survenues après une collision avec son coéquipier, le gardien Unai Simón, lors de la confrontation qui les a réunis au cours de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.
Pubill n'a pas pu terminer la rencontre, après être tombé sur la pelouse à la suite du choc. Il a demandé l'intervention du staff médical en affichant des signes de douleur évidents, avant que le sélectionneur Luis de la Fuente ne décide de le remplacer à la 20e minute, faisant entrer le défenseur de Tottenham Pedro Porro à sa place.
Un choc avec Unai Simón met fin à la participation de Pubill
La blessure est survenue lors d'une tentative de dégagement sur un corner, quand Unai Simón est sorti pour écarter le ballon, mais est retombé sur Pubill, qui est resté au sol, touché au niveau de la cheville.
Le défenseur de l'Atlético de Madrid a tenté de poursuivre le jeu après avoir reçu des soins, mais la douleur l'a empêché de continuer, contraignant De la Fuente à procéder à un changement précoce qui ne figurait pas dans ses plans avant le coup d'envoi et à offrir à Pedro Porro l'occasion de jouer à la place de...
Malgré l'inquiétude qui a accompagné la sortie du joueur, le fait qu'il ait quitté la pelouse sur ses jambes sans avoir besoin d'aide est apparu comme un signe relativement rassurant, d'autant qu'il n'a pas montré de signes de douleur intense en se dirigeant vers le banc. Cela ne tranche toutefois pas la nature de la blessure et n'exclut pas un problème musculaire ou articulaire susceptible d'entraîner une période d'absence.
L'Atlético de Madrid attend les résultats des examens médicaux pour déterminer l'ampleur de la blessure, après que le joueur a préféré ne pas prendre de risque en terminant la rencontre, à l'approche de la reprise des compétitions de clubs et alors que l'équipe est engagée dans un match important face au Barça.
Le match face au Barça
L'état de Pubill fait l'objet d'un suivi particulier au sein de l'Atlético de Madrid, avant la rencontre très attendue face au Barça le mercredi 2 décembre, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre d'un match avancé de la 23e journée du championnat d'Espagne, dont la date a été fixée en raison de l'engagement des deux équipes en Supercoupe d'Espagne.
Ce match intervient à un moment important pour le club madrilène, qui a besoin d'un effectif au complet avant de disputer une série de rencontres nationales et continentales dans la période à venir, ce qui place la situation de Pubill au centre des préoccupations du staff technique dirigé par Diego Simeone.
De la Fuente avait choisi Pubill pour occuper le poste d'arrière droit face à l'Angleterre, avant de devoir le remplacer prématurément en raison de la blessure, laissant la participation du joueur aux prochains matchs suspendue aux résultats de l'évaluation médicale au cours des heures suivantes.
La durée probable de l'absence du défenseur espagnol n'est pas encore connue, et il n'a pas non plus été tranché si la blessure affectera sa disponibilité pour le match face au Barça, dans l'attente des examens qui détermineront l'étendue des dommages subis après son choc avec Unai Simón.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.