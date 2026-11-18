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Jamala Musiala pourrait-il coûter très cher au Bayern Munich en cas de blessure ? Son contrat comporterait une clause en ce sens.

Le contrat de Jamal Musiala au Bayern Munich comporterait une clause bien précise.

Selon Sport Bild, le contrat du joueur de 23 ans contient une disposition qui lui offre une protection supplémentaire en cas de blessure de longue durée. Le club le plus titré d’Allemagne continuerait ainsi à verser l’intégralité du salaire de Musiala pendant six mois d’absence pour blessure.

En principe, le Bayern, comme tout autre employeur, n’est tenu de garantir le maintien du salaire que pendant six semaines en cas de maladie. À partir de la septième semaine, l’assurance maladie publique prend le relais en Allemagne, avec un montant plafonné à 5 812,50 euros bruts par mois.

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Musiala et les dirigeants munichois se sont accordés sur cette clause lors de la prolongation du contrat du joueur offensif, en février 2025. Le joueur et le club avaient alors convenu de prolonger jusqu’en 2030 son contrat, qui courait initialement jusqu’au 30 juin 2026.

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Musiala a également obtenu une importante augmentation de salaire. Derrière Harry Kane, qui serait le joueur le mieux payé du Bayern avec un salaire annuel de 29 millions d’euros depuis sa dernière prolongation, l’international allemand est le deuxième joueur le mieux rémunéré du club. Selon Sport Bild, le Bayern verse 25 millions d’euros par saison à Musiala.

Getty Images

Quand Jamal Musiala fera-t-il son retour avec le Bayern Munich ?

Musiala a déjà été confronté à plusieurs reprises à des blessures de longue durée. À l’été 2025, lors de la Coupe du monde des clubs, il s’est ainsi fracturé le péroné dans un duel avec Gianluigi Donnarumma, ancien gardien du PSG, et a ensuite manqué plus de six mois avec le Bayern.

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Depuis, le joueur offensif doit régulièrement composer avec de petits pépins physiques. Cette saison, il a par exemple déjà été absent en raison d’une déchirure de fibres musculaires , ainsi qu’à cause des séquelles de ses absences temporaires et brèves , dues à un dysfonctionnement neurologique.

Uli Hoeneß, figure emblématique du Bayern, avait laissé entendre il y a près de deux semaines, dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR, que le contrat de Musiala ne comportait aucune clause régissant explicitement la manière de gérer ces absences . « Ce qu’il est capable de faire maintenant ne correspond plus à ce qui est inscrit dans le contrat », avait déclaré Hoeneß.

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Musiala pourrait toutefois retrouver le groupe munichois samedi pour le prochain match de Bundesliga face au 1. FC Cologne. Sport1 a rapporté mardi que l’international était une option, à condition de ne pas subir de nouveau contretemps de santé à l’entraînement cette semaine.

En 2026/27, Musiala compte jusqu’ici deux buts et une passe décisive en quatre matches officiels.