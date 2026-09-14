Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a révélé une grande surprise concernant le contrat de l'Uruguayen Ronald Araujo, le défenseur du Barça prêté à Liverpool.

Araujo a rejoint Liverpool lors du dernier mercato estival, dans le cadre d'un prêt en provenance du Barça, après que son rôle a diminué dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick.

De nombreux rapports avaient nié l'existence d'une option d'achat dans le contrat de prêt, affirmant que l'avenir du joueur serait entre les mains du Barça à l'issue de la saison en cours.

Mais Fabrizio Romano a affirmé que Liverpool dispose d'une option d'une valeur de 55 millions d'euros pour recruter Ronald Araujo de façon définitive l'été prochain, corrigeant ainsi les précédents rapports qui indiquaient l'absence d'une telle clause.

Romano a déclaré au site CaughtOffside : « Il existe une option d'achat pour Liverpool, d'une valeur de 55 millions d'euros. »

Il a salué le transfert comme l'un des plus sous-estimés de l'été, ajoutant : « Liverpool est très satisfait d'avoir recruté Ronald Araujo. »

Araujo est rapidement devenu un joueur titulaire à Liverpool, livrant des prestations remarquables au poste de défenseur central et d'arrière droit depuis son arrivée en prêt.

Le Barça devrait accueillir favorablement une vente définitive l'an prochain, la cote du joueur uruguayen ayant baissé auprès de Hansi Flick avant son départ.

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