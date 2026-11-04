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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduit par

Une clause liée au Ballon d’Or révélée : le Bayern Munich doit verser une somme se chiffrant en millions à Harry Kane

Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
H. Kane

Son triomphe lors de la cérémonie du Ballon d’Or a valu à Harry Kane non seulement beaucoup de prestige, mais aussi une somme considérable de la part du Bayern Munich.

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Comme le révèle Sport Bild, l’attaquant anglais a fait inscrire dans son premier contrat, signé à l’été 2023, une clause obligeant le champion d’Allemagne le plus titré à lui verser une prime de plus d’un million d’euros s’il remportait la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

Lors de la cérémonie organisée fin octobre, Kane l’avait emporté de justesse face à Kylian Mbappé, du Real Madrid. Lamine Yamal, du FC Barcelone, avait terminé troisième. Son ancien club, Tottenham Hotspur, ne percevra en revanche aucun paiement supplémentaire. Selon les informations disponibles, aucun accord en ce sens n’a été conclu, ce qui n’a rien d’inhabituel pour un transfert de cette ampleur.

Outre la clause liée au Ballon d’Or, Kane perçoit, selon le magazine, d’autres primes pour certaines performances, dont les montants ne sont pas précisés. Il toucherait ainsi une prime en terminant meilleur buteur de Bundesliga, ce qui lui est arrivé chaque année depuis son arrivée, meilleur buteur de la Ligue des champions (lors de la saison 2023/24), ainsi qu’en remportant le Soulier d’or, décerné au joueur ayant marqué le plus de buts en Europe. Le joueur de 33 ans a déjà remporté ce trophée à deux reprises, la dernière fois grâce à ses 61 buts inscrits la saison passée. Avant lui, seuls Gerd Müller et Robert Lewandowski l’avaient obtenu plusieurs fois sous le maillot du Bayern.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Que va devenir le Ballon d’Or ? Harry Kane dévoile son projet

Le Bayern avait célébré la remise du Soulier d’or peu avant la cérémonie du Ballon d’Or et diffusé l’événement à l’international, afin que chacun des 100 journalistes sportifs habilités à voter pour l’attribution du prix en ait connaissance. Avec succès.

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« J’ai chez moi une salle des trophées où il se trouve actuellement », a expliqué Kane à Sport Bild, avant de révéler : « Je vais discuter avec le club pour voir si nous voulons exposer le Ballon d’Or au musée du Bayern. Je pense que c’est là qu’il doit être. Aussi pour que les supporters puissent le voir. »

Par ailleurs, Kane est tout près de prolonger son contrat avec le Bayern, qui expire cet été. « Je dirais que c’est une question de jours », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le duel de Ligue des champions face à l’Atlético, à Madrid. Son nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2029.

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