Comme le révèle Sport Bild, l’attaquant anglais avait obtenu, lors de la signature de son premier contrat à l’été 2023, une clause obligeant le club allemand le plus titré à lui verser une prime de plus d’un million d’euros s’il remportait la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

Lors de la cérémonie fin octobre, Kane l’avait emporté de justesse face à Kylian Mbappé, du Real Madrid. Lamine Yamal, du FC Barcelone, avait terminé troisième. Son ancien club, Tottenham Hotspur, ne touchera en revanche aucun versement supplémentaire. Selon les informations disponibles, aucun accord en ce sens n’avait été conclu, ce qui n’est pas inhabituel pour un transfert de cette envergure.

Outre la clause liée au Ballon d’Or, Kane toucherait, selon le journal, d’autres primes pour des performances particulières, dont les montants respectifs ne sont pas précisés. Il percevrait ainsi des primes pour ses titres de meilleur buteur de Bundesliga, obtenus chaque année depuis son arrivée, et de la Ligue des champions, lors de la saison 2023/24, ainsi que pour l’obtention du Soulier d’or, décerné au joueur ayant marqué le plus de buts en Europe. Le joueur de 33 ans a déjà remporté ce trophée à deux reprises, la dernière fois grâce à ses 61 buts inscrits la saison passée. Avant lui, seuls Gerd Müller et Robert Lewandowski l’avaient remporté plusieurs fois sous le maillot du club munichois.

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Que va devenir le Ballon d’Or ? Harry Kane dévoile son projet

Le Bayern avait célébré la remise du Soulier d’or peu avant la cérémonie du Ballon d’Or et diffusé l’événement à l’international, afin que chacun des 100 journalistes sportifs habilités à voter pour l’attribution du prix en ait connaissance. Avec succès.

« J’ai une salle des trophées chez moi, où il se trouve actuellement », a expliqué Kane à Sport Bild, avant de révéler son intention : « Je vais discuter avec le club pour voir si nous voulons placer le Ballon d’Or dans le musée du Bayern. Je pense que c’est là qu’est sa place. Cela permettrait aussi aux supporters de le voir. »

Par ailleurs, Kane est sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern, qui expire cet été. « Je dirais que c’est une question de jours », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le duel de Ligue des champions face à l’Atlético, à Madrid. Son nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2029.