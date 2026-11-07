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Daniel Buse
Traduit par

Une clause libératoire à prix cassé : le PSG serait très intéressé par une star du Bayern Munich

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Le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près à Dayot Upamecano, du Bayern Munich.

C’est ce que rapporte Foot Mercato. Le Français a certes prolongé son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne jusqu’en 2030 en février dernier, mais ce nouvel accord comporterait une clause libératoire dont le montant pourrait s’apparenter à une bonne affaire au vu des performances de haut niveau que le défenseur enchaîne actuellement.

Selon le média, le montant fixé serait de 65 millions d’euros, somme qu’il faudrait débourser l’été prochain pour recruter le joueur de 28 ans. Le PSG pourrait la payer sans grande difficulté. L’existence de cette clause libératoire n’a toutefois pas été confirmée officiellement.

Le PSG cherche un successeur à long terme à son patron de la défense, Marquinhos. Âgé de 32 ans, celui-ci évolue au club depuis 13 ans et est devenu une véritable légende parisienne. Il est sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2028. Les Parisiens devraient donc chercher un remplaçant de grande qualité l’été prochain ou, au plus tard, après la saison 27/28. Leur réflexion pourrait rapidement les mener à Upamecano, de quatre ans son cadet.

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Le défenseur du Bayern a, cette semaine, de nouveau fait parler de lui lorsqu’il a complètement neutralisé l’attaquant Julian Alvarez lors de la victoire 2-0 de son club sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Il est désormais le patron de la défense bavaroise, aux côtés de Jonathan Tah et Min-jae Kim, qui alternent à ses côtés.

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Upamecano a rejoint le Bayern en 2021 pour 42,5 millions d’euros. Cette saison, il a inscrit trois buts en douze matches officiels, toutes compétitions confondues, avec le FCB.