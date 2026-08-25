Une clause choc entrave Benzema : quitter l'Arabie saoudite lui coûterait 330 millions de riyals

L'affaire Karim Benzema n'est plus un simple dossier sportif entre un joueur et son nouveau club : elle s'est transformée en une équation financière complexe qui pourrait contraindre la star française à revoir entièrement ses calculs. En coulisses, il existe un autre contrat pesant des centaines de millions et le plaçant devant deux options, sans troisième possibilité : rester en Arabie saoudite ou perdre une fortune.

Le journal « Asharq Al-Awsat » a révélé des détails surprenants concernant l'autre contrat de Benzema, d'une valeur de 23 millions de dollars par an, soit l'équivalent de 86,25 millions de riyals saoudiens, et courant jusqu'en 2030. En calculant la valeur restante de ce contrat à compter de septembre prochain jusqu'au 30 juin 2030, celle-ci atteint environ 88,2 millions de dollars, soit près de 330,6 millions de riyals saoudiens.

La plus grande surprise réside dans la clause secrète que contient ce contrat, laquelle interdit à Benzema de jouer en dehors de l'Arabie saoudite pendant toute sa durée de validité. En cas de transfert vers un club en dehors du Royaume et de participation avec celui-ci, ce contrat serait annulé avec effet immédiat, ce qui signifie que la décision de quitter la Roshn League pourrait lui coûter la perte d'un contrat dont la valeur dépasse 330 millions de riyals.

Les sources ont précisé que ce contrat est lié à des rôles promotionnels que Benzema exerce pour le football saoudien et les événements qui y sont associés depuis son arrivée dans le Royaume comme joueur au sein d'Al-Ittihad, soit le même parcours auquel participe le Portugais Cristiano Ronaldo.

Cette clause place Benzema devant des calculs précis et totalement différents concernant son avenir, en particulier après l'échec de ses négociations avec Al-Hilal. En cas de rupture de sa relation avec le club, l'attaquant français pourrait être contraint de chercher un autre club au sein du championnat saoudien, même avec un contrat inférieur à son contrat actuel avec Al-Hilal, et ce uniquement pour préserver son énorme contrat promotionnel courant jusqu'en 2030, ou bien de revoir sa position et d'accepter l'option Al-Hilal.

Sur le plan sportif, des sources d'« Asharq Al-Awsat » ont confirmé que Benzema refuse jusqu'à présent l'idée d'être inscrit uniquement sur la liste asiatique d'Al-Hilal, celle qui lui permet de participer à la Ligue des champions d'Asie Elite, à la Coupe du Roi et à la Supercoupe saoudienne, sans participer à la Roshn League.

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Ainsi, Benzema semble avoir devant lui trois voies, sans quatrième possibilité : soit s'accorder avec Al-Hilal sur une rupture de contrat à l'amiable et un transfert vers un autre club saoudien, soit accepter de rester avec Al-Hilal uniquement au sein de la liste asiatique, tandis que l'option d'un départ hors du Royaume serait la plus coûteuse, puisqu'il y perdrait plus de 330 millions de riyals.