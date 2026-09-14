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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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« Une clause cachée qui change la donne » : révélation d'une grande surprise dans le contrat de prêt d'Araujo à Liverpool

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Un transfert gagnant

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a révélé une grande surprise concernant le contrat de l'Uruguayen Ronald Araujo, le défenseur du Barça prêté à Liverpool.

Araujo a rejoint Liverpool lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, dans le cadre d'un prêt en provenance du Barça, après que son rôle a diminué dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick.

De nombreux rapports avaient démenti l'existence d'une option d'achat dans le contrat de prêt, affirmant que l'avenir du joueur serait entre les mains du Barça à l'issue de la saison en cours.

Mais Fabrizio Romano a déclaré que Liverpool disposait d'une option d'une valeur de 55 millions d'euros pour recruter Ronald Araujo de manière permanente l'été prochain, corrigeant ainsi les rapports précédents qui indiquaient l'absence d'une telle clause.

Romano a confié au site CaughtOffside"" : « Il existe une option d'achat pour Liverpool, d'une valeur de 55 millions d'euros. »

Il a salué ce transfert comme l'un des plus sous-estimés de l'été, ajoutant : « Liverpool est très satisfait d'avoir recruté Ronald Araujo. »

Araujo est rapidement devenu un joueur titulaire à Liverpool, livrant des prestations remarquables au poste de défenseur central et d'arrière droit depuis son arrivée en prêt.

On s'attend à ce que le Barça accueille favorablement une vente définitive l'an prochain, le classement du joueur uruguayen ayant reculé auprès de Hansi Flick avant son départ.

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