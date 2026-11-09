Le lauréat du Ballon d’Or Harry Kane, ainsi que ses deux coéquipiers Dayot Upamecano et Michael Olise, du Bayern Munich, ont été écartés par leurs pairs lors du vote de la FIFPRO.
Au total, 19 806 professionnels du football du monde entier ont exprimé leur choix, infligeant une déception aux stars du Bayern Munich. Bien que le club allemand le plus titré ait placé trois joueurs, Kane, Olise et Upamecano, parmi les 26 finalistes de cette prestigieuse distinction, aucun Munichois n’a finalement intégré le onze mondial du syndicat des joueurs FIFPRO.
Cette absence pèse particulièrement lourd pour Kane : l’attaquant anglais est le premier lauréat du Ballon d’Or masculin à ne pas être élu par ses pairs dans le FIFPRO World 11 au cours de la même année civile. Depuis l’instauration du vote en 2005, tous les lauréats du Ballon d’Or avaient jusque-là trouvé leur place dans ce onze.
Chez les hommes, les performances sportives prises en compte couvrent la période du 4 août 2025 au 19 juillet 2026. La formation compte quatre attaquants, car la dernière place disponible dans l’équipe est revenue au joueur de champ ayant recueilli le plus de voix parmi ceux qui ne figuraient pas déjà dans le top 3 à leur poste.
La ligne d’attaque réunit finalement Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) et Lamine Yamal (FC Barcelone). David Raya, d’Arsenal, occupe le poste de gardien, tandis que Pau Cubarsí (FC Barcelone) compose la défense aux côtés des deux Parisiens Achraf Hakimi et Nuno Mendes.
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Au milieu de terrain, Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) et Rodri, passé par Manchester City et le FC Barcelone durant la période concernée, ont été retenus. Paris Saint-Germain est ainsi le club le plus représenté, avec trois joueurs élus.
Le onze masculin en un coup d’œil
- Gardien : David Raya (Arsenal)
- Défense : Pau Cubarsí (FC Barcelone), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Milieu de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelone), Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Attaque : Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelone)
Le onze féminin a également été désigné, sur la base des performances réalisées entre le 4 août 2025 et le 16 août 2026. Cinq internationales anglaises figurent dans cette sélection. Parmi elles, Lucy Bronze a été élue pour la neuvième fois dans le onze mondial, un record absolu pour ce vote.
Le onze féminin en un coup d’œil
- Gardienne : Hannah Hampton (Chelsea)
- Défense : Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi León (FC Barcelone / London City Lionesses), Irene Paredes (FC Barcelone)
- Milieu de terrain : Aitana Bonmatí (FC Barcelone), Alexia Putellas (FC Barcelone / London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United)
- Attaque : Barbra Banda (Orlando Pride), Claudia Pina (FC Barcelone), Alessia Russo (Arsenal)