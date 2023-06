Une cible de Manchester United clame son envie de rejoindre le club

Alors que Manchester United sonde le marché pour renforcer l'effectif à des postes clés, une cible du club a clamé son envie de le rejoindre.

En marge de la saison prochaine, Manchester United cherche d'ores et déjà de quoi se renforcer en attaque pour continuer la progression du club entamée cette année. Parmi les postes prioritaires, celui d'avant-centre se dégage nettement. Car six mois après avoir dit qu'il n'avait pas besoin de Cristiano Ronaldo ni d'un n°9 dans son équipe, Erik ten Hag supplie désormais sa direction de lui trouver mieux que Wout Weghorst, celui qui était censé remplacer CR7. Si Harry Kane et Victor Osimhen se démarquent comme les favoris, un profil plus jeune est également visé. Et il vient de clamer son envie de rejoindre le club.

Un attaque ciblé qui veut rejoindre le club

Arrivé à l'Atalanta cet été, Rasmus Hojlund est un jeune attaquant danois très prometteur qui s'est révélé cette saison en Serie A. À 20 ans, le jeune international a crevé l'écran malgré sa saison d'adaptation et aurait tapé dans l'oeil des recruteurs de Manchester United qui voient en lui une solution plus jeune et moins chère aux priorités Harry Kane et Victor Osimhen. L'ancien attaquant de Sturm Graz est grand, technique et très habile de la tête tout en étant capable de multiplier les efforts. Un profil qui plaît beaucoup à Erik ten Hag.

Valorisé à 35M, l'Atalanta n'en attendrait pas moins que 50M pour libérer son attaquant avec qui elle dispose d'un contrat courant jusqu'en 2027. Interrogé sur un possible départ d'Italie, le joueur n'a pas caché qu'il ne faisait pas de la Serie A un plan de carrière définitif : « C'est une période transitoire, c'est tout ce que je peux dire. » Le buteur danois a d'ailleurs profité de cette tribune dans les colonnes de Tipsbladet pour clamer, à demi-mot, son envie de rejoindre Manchester United.

Dans les pages du journal danois, il a en effet déclaré : « C'est un club énorme, j'ai du faire de bonnes choses si la rumeur dit qu'ils me veulent. Nous allons voir ce qui se passe. Il va certainement se passer quelque chose là bas et nous verrons si j'y suis inclus. Je suis content d'être ici à l'Atalanta, maintenant j'attends de voir ce qu'il va advenir. »