La star offensive du FC Barcelone a donné l’avantage au champion du monde à Wembley dès la 2e minute. Selon le fournisseur de données Opta, il s’agit du but encaissé le plus rapide par l’Angleterre dans le prestigieux stade national depuis près de 70 ans.

Dans toute son histoire en sélection, l’Angleterre n’a d’ailleurs encaissé que deux buts encore plus tôt à Wembley : en 1953, la Hongrie avait déjà marqué dès la 1re minute, et les Écossais avaient fait de même en 1957, soit il y a 69 ans.

Yamal a profité sur son but précoce d’une énorme inattention du défenseur central anglais Marc Guehi (Manchester City). Ce dernier, en position de dernier homme, a perdu le ballon avec beaucoup de désinvolture face à la star du Barça, avant que Yamal ne s’engouffre avec détermination dans la surface et, malgré la pression de Guehi, ne trompe avec sang-froid le gardien anglais James Trafford pour ouvrir le score en faveur de l’Espagne.

L’Angleterre s’est ensuite reprise, mais a encore concédé plusieurs grosses occasions aux visiteurs, la meilleure ayant été manquée par Ferran Torres à la 27e minute. Moins d’un quart d’heure plus tard, les Three Lions menaient soudainement : Anthony Gordon a d’abord égalisé à la 36e minute, avant que la star du Bayern Harry Kane ne donne l’avantage 2-1 aux Anglais à la pause à la 40e minute.

Comment Lamine Yamal a-t-il commencé la nouvelle saison avec le FC Barcelone ?

Pour Yamal, ce départ canon a par ailleurs prolongé son excellent début de saison en club. En huit apparitions officielles avec Barcelone jusqu’ici, le joueur de 19 ans a déjà inscrit huit buts et délivré six passes décisives en 2026/27. Avec l’Espagne, il s’agissait en revanche de son huitième but en 34 sélections.

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Le grand objectif de la Furia Roja : faire comme la précédente génération dorée emmenée par Xavi, Andres Iniesta et consorts, qui a remporté trois grands tournois de suite entre 2008 et 2012 (Euro 2008, Coupe du monde 2010, Euro 2012). Yamal et ses coéquipiers pourraient, après le titre à l’Euro 2024 et le sacre mondial en 2026, lors du prochain Euro, qui se tiendra en 2028 en Grande-Bretagne et en Irlande, réussir le même exploit.