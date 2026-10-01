Une chaise vide qui coûte des millions : lourde perte pour la Fédération portugaise avec le départ de Cristiano

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise n'était pas une simple décision sportive ou un désaccord passager avec son entraîneur ; en quelques heures, il s'est transformé en ce que les experts de l'économie du sport ont qualifié de « séisme » qui menace de faire s'effondrer la valeur marketing de la Fédération portugaise de football et d'entraîner l'annulation de contrats de sponsoring portant sur des millions d'euros.

Le célèbre expert en marques Carlos Coelho, président du cabinet de conseil marketing « Ivity Brand Corp », a averti jeudi que la crise provoquée par le départ du capitaine à la veille de la rencontre face au Danemark en Ligue des nations de l'UEFA représente une « perte de valeur colossale » qu'aucun résultat sportif ne pourra enrayer.

Dans des déclarations choc à l'agence de presse portugaise « Lusa », reprises par le journal « Record », Coelho a critiqué ce qu'il a appelé la « négligence managériale » dans la gestion du plus important actif du football national, déclarant : « La stature de la Fédération portugaise de football recule de manière notable ; c'est pourquoi cet événement inattendu, et géré de façon particulièrement calamiteuse, constitue un sérieux revers en termes de valeur, ou de perte, qu'il représente. »

L'expert a précisé que l'impact ne menacera pas la pérennité sportive de la sélection, car celle-ci « ne va pas disparaître ; elle va continuer, elle va jouer et, si Dieu le veut, elle gagnera », mais que la véritable catastrophe réside dans le volet commercial, ajoutant : « Du jour au lendemain, elle perd l'un de ses plus grands actifs à l'échelle mondiale. Il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde qui regardent les matchs du Portugal uniquement à cause de Cristiano Ronaldo ; peu leur importe la victoire ou la défaite. »

Coelho a souligné que le football « n'est plus un simple sport, mais est devenu une industrie pesant des milliards de dollars », et que l'exclusion d'un joueur de l'envergure de Ronaldo touche au cœur même des ressources financières de la Fédération. Il a mis en garde contre un scénario dangereux pour les sponsors : « Imaginez-vous à la place d'un sponsor qui a signé un contrat en escomptant lier sa marque à ces actifs ; vous avez de bonnes raisons de dire que les prévisions ont changé, de réclamer la tenue de réunions, voire d'annuler les contrats. »

L'expert a cité l'épisode du voyage du club d'Al-Nassr en Chine, où l'absence de la star portugaise a provoqué une chute de l'affluence du public, passée de 55 000 spectateurs à seulement 5 000, affirmant que le rayonnement international de la sélection portugaise souffre désormais d'un « très sérieux revers ».

Coelho a critiqué la manière dont l'opération a été gérée, rejoignant l'analyse de l'entraîneur légendaire Sir Alex Ferguson selon laquelle ce qui s'est produit est une « destruction de valeur » qui aurait pu être évitée, déclarant : « Il faut traiter le plus grand joueur de l'histoire du football portugais avec respect et égard ; à 41 ans, on ne peut pas le traiter, ni sportivement ni médiatiquement, comme s'il en avait dix-sept. Ce qui s'est passé témoigne d'une absence d'autorité », en référence directe à l'entraîneur Jorge Jesus.

Il a affirmé qu'aucun bon résultat sportif ne suffira à stopper l'hémorragie sur le marché international, et que la seule solution est de trouver une nouvelle issue institutionnelle : « Ce problème ne peut pas être résolu par de bons résultats, car les résultats n'intéressent que les Portugais. Le seul moyen d'atténuer cet impact est de trouver une place à Cristiano Ronaldo dans la structure de la sélection nationale — pas nécessairement sur le terrain, mais surtout pas sur le banc des remplaçants — grâce à une solution diplomatique qui honore le rôle qu'il a joué pendant 20 ans au service de la nation. »

Dans un paradoxe notable, l'expert a prédit que la marque personnelle de Ronaldo elle-même sortira victorieuse de cette crise, déclarant : « La marque de Ronaldo ne perdra pas ; au contraire, elle se renforcera, car elle a fait la une de l'actualité mondiale. Ronaldo reste un ambassadeur officieux doté d'une influence diplomatique et économique supérieure à n'importe quelle campagne publicitaire dans le pays. »

Cette prise de position vient s'ajouter aux mises en garde du directeur exécutif de l'Institut portugais de gestion du marketing IPAM, Daniel Sá, qui a décrit le capitaine, dans des déclarations à Lusa, comme « la plus grande marque que le Portugal ait jamais connue », et a exhorté la Fédération à trouver une stratégie de transition pour limiter le recul de son rayonnement mondial, après que Ronaldo a quitté le camp d'entraînement mercredi, mettant ainsi fin à une relation tumultueuse de 23 ans avec le maillot de son pays et s'exposant à des sanctions disciplinaires.