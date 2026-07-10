Selon la presse, la FIFA n’infligera aucune sanction à l’Argentine malgré le chant, évoquant les îles Malouines, entonné par les joueurs après la victoire 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne RMC, qui cite le Daily Mail britannique, la FIFA a choisi de ne pas engager de procédure disciplinaire, même si son règlement interdit les slogans ou chants à caractère politique durant ses compétitions.

Ce chant a suscité la polémique après la victoire contre l’Égypte.

Une vidéo tournée dans les vestiaires après la qualification pour les quarts de finale a été diffusée sur les comptes officiels de l’équipe nationale argentine. On y voit les joueurs entonner une version adaptée de la célèbre chanson « Muchachos », associée au sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

La publication officielle accompagnait la vidéo de la légende : « Vous avez retenu la leçon… Voilà comment chante la brigade de Scaloni. »

Le chant évoquait Diego Maradona, Lionel Messi et les îles Malouines, un territoire toujours disputé entre l’Argentine et la Grande-Bretagne.

On y entend notamment : « Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière Coupe du monde de Leo (Messi)... Je veux voir la quatrième étoile briller sur le maillot. »

Enfin, une phrase évoque « la Coupe volée à Maradona », allusion à la Coupe du monde 1994, lorsque la légende argentine fut exclue du tournoi après un contrôle positif à une substance interdite.

Une référence à un conflit historique

Le journal a souligné que la polémique ne portait pas tant sur Maradona que sur la mention des Malouines, au sujet desquelles l’Argentine et la Grande-Bretagne avaient mené en 1982 une guerre de 74 jours qui avait fait 649 morts parmi les soldats argentins et 255 parmi les militaires britanniques.

La presse britannique y voit une instrumentalisation politique, contraire aux règlements de la FIFA.

La FIFA maintient sa position : pas de sanctions contre l’Argentine.

Bien que le règlement de la FIFA interdise les slogans ou chants à caractère politique durant ses compétitions, le Daily Mail affirme que l’instance internationale n’envisage pas de sanctionner l’Argentine.

Selon le quotidien, l’instance a refusé de commenter officiellement l’affaire, mais n’envisage pas d’ouvrir de procédure disciplinaire contre le tenant du titre.

La perspective d’un match contre l’Angleterre pourrait raviver le débat

Selon le quotidien britannique, le débat pourrait repartir de plus belle si les deux sélections atteignent le dernier carré.

Les Three Lions défieront la Norvège en quarts, tandis que l’Albiceleste croisera la Suisse ; les deux vainqueurs se retrouveront en demi-finale si chacun franchit cet obstacle.