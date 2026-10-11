C’est « une catastrophe de faire déjà une pause de deux semaines quatre semaines après le début de la Bundesliga », a déclaré Hoeneß au sujet de la longue trêve internationale dans des propos accordés à Bild : « Nous avons eu 18 joueurs en déplacement. Que cela fasse perdre le rythme, c’est tout à fait normal. »

Le Bayern s’était contenté d’un match nul 2-2 (0-1) samedi sur la pelouse du FC Augsbourg et avait manqué l’occasion de dépasser le Borussia Dortmund au classement. Dernièrement, la Bundesliga s’était arrêtée aussi longtemps que jamais en cours de saison à cause de la Ligue des nations. Toutefois, le calendrier ne relève pas de l’UEFA, mise en cause par Hoeneß à ce sujet, mais de la fédération mondiale, la FIFA.

« Les clubs », a néanmoins tempêté Hoeneß, doivent « enfin s’imposer, parce que c’est nous qui payons les joueurs et non les équipes nationales ». Que l’UEFA privilégie « une compétition ridicule comme la Ligue des nations », c’est « la blague de l’année ». En fin de compte, le Bayern est ainsi lui aussi « la grande victime de cette longue Coupe du monde », car le tournoi n’a laissé que peu de temps pour la préparation, a souligné Hoeneß.

Le président du directoire du Bayern, Jan-Christian Dreesen, avait en revanche salué le nouveau calendrier. Il est « meilleur pour le football de clubs » et constitue la bonne voie pour toutes les parties prenantes, avait-il déclaré en septembre sur Sky.