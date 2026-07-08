« Une catastrophe et une réaction rapide »… La Norvège dépose une plainte auprès de la FIFA avant le match contre l'Angleterre

La sélection norvégienne a connu un contretemps de taille à la veille de son quart de finale de la Coupe du monde 2026, prévu samedi contre l’Angleterre.

Selon le journal britannique The Sun, la sélection scandinave aurait été victime d’une véritable « catastrophe hôtelière » à peine installée dans ses suites de luxe, situées à proximité immédiate d’un chantier.

L’attaquant Erling Haaland et ses coéquipiers n’ont passé qu’une seule nuit sur place avant de déposer une réclamation auprès des responsables de la délégation, invoquant le bruit constant d’une route très fréquentée et l’obligation de parcourir deux miles et demi à travers des zones de chantier pour atteindre la plage la plus proche.

Une plainte officielle a été déposée ce matin auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), et l’ensemble de la délégation a quitté l’hôtel.

Le groupe a été relogé dans un nouvel établissement, dont l’emplacement n’a pas été divulgué, en bord de mer et à proximité du stade Hard Rock (64 478 places) qui accueillera samedi à Miami le quart de finale de la Coupe du monde.

« Le déménagement a été éprouvant, mais nous sommes satisfaits de ce nouvel emplacement et tout le monde est heureux maintenant », a déclaré Troll Dahl, responsable logistique de l’équipe norvégienne.

Certains craignent que ce déménagement n’affecte les joueurs, mais ceux-ci sont désormais pleinement satisfaits de leur nouvel environnement.

Selon les responsables, l’hôtel se trouvait à proximité d’un chantier bruyant et d’une autoroute très fréquentée, des nuisances inacceptables à la veille du plus grand match de l’histoire du football scandinave.

Les joueurs norvégiens, mine renfrognée, ont pris l’ascenseur pour quitter les lieux.

La FIFA a accepté de régler les frais de 50 chambres ainsi que les coûts de sécurité dans le nouvel établissement, mais la Fédération norvégienne a dû s’acquitter d’un supplément pour le surclassement réclamé par le groupe.